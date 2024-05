ENSAYO SOBRE LA CULTURA

DE AUTORES Y SORPRESAS

Cuando uno es lector, durante el año está esperando que sus autores publiquen una nueva obra. Algunos lo hacen cada dos años, o más; otros dejan de hacerlo; a pesar de que han prometido desarrollar un tema en diversos tomos que irán saliendo. Uno de ellos fue la historia de las religiones, que en FCE publicó Fernando del Paso. Sólo existe el primer tomo, debido al fallecimiento del autor. Quedaron pendientes dos.

Este año han comenzado a llegar a las librerías las obras de estos autores; los que yo espero. Santiago Posteguillo sería uno de los más comerciales, de buena calidad en su escritura y profundo en sus investigaciones. La última proeza es la historia de Julio Cesar: Roma Soy yo y Maldita Roma son los dos primeros tomos de seis que tiene prometidos. Se tardará unos diez años; lo cual no creo llegar a vivirlos por un cáncer que juega conmigo. De todos modos, tengo que dar una referencia de una serie de seis libros escritos hace algunas décadas, en los noventas del siglo pasado. Autora Collen McCullough. Los dos títulos iniciales: La corona de hierba, el primer hombre de Roma. Si de alguien se ha escrito es de este personaje. También comienza con los antecedentes de Mario y Sila y todo lo demás. Así que puedo decir que esa película ya la vi y su continuación: Yo Claudio y Claudio el Dios, la historia de la familia Claudiana, escrita por Robert Graves.

Otro autor de los esperados, es el cubano Leonardo Padura que acaba de dar a conocer un libro de cuentos: Aquello estaba deseando ocurrir. Algo diferente a lo que ha escrito antes: Novelas negras y Novela histórica. Una mirada muy superficial a la vida en Cuba. Es uno de los pocos autores de países socialistas que ha tenido bastante éxito fuera de su isla, sin ir contra el sistema de gobierno.

Otro más de los que yo espero es Haruki Murakami, quien acaba de publicar: La ciudad y sus muros inciertos. Novela inscrita entre la realidad y los sueños, muchos dirían realismo mágico. Me parece que el término ya está muy choteado. Ya no se mete a los hoyos como en algunas anteriores, a quien siguen sin considerarlo para el Premio Nobel. Altamente recomendable, sigue dejando un buen sabor de boca.

El premio Nobel ha caído de mi gracia. Hay otros premios, como el Alfaguara, que hasta ahora me ha dejado un buen sabor. El último: Los Alemanes de Sergio Molino. Tema es la influencia del nazismo en España. Así como los republicanos influenciaron en México, los nazis hicieron algo parecido en España. Posteriormente, los hijos hubieron de pagar la culpa de los padres.

Vuelvo al realismo Mágico y al Nobel e Insisto: A los buenos autores hay que soltarlos cuando mueren. Para que buscar en sus papeles si dejó algo a medio escribir: Lo han hecho son Rulfo, por lo menos a nivel rumor, y con otros más para utilizarlos como marca que vende. Acaba de pasar con García Márquez y su novela: En agosto nos vemos. Una novela inconclusa que para nada está a la altura de los íconos del autor, y no menciono a cien años de soledad, sino la comparo con la Hojarasca, el coronel no tiene quien le escriba, muerte anunciada y otras más. Pusieron a alguien a terminarla de escribir o a re escribirla, y quedó a años luz, Ésta y cuentos peregrinos, es lo peor de Don Gabriel. Yo les diría a quienes lo hicieron, Déjenlo ir y consíganse un trabajo. Esa es mi opinión.

Ya hablando de novedades, hay una biografía que rescata la historia de Gabriela Mistral. Te puede salir al paso, como a mí, no la dejes ir. Te va a descubrir rasgos que son poco conocidos sobre la autora. Se llama: Mistral, una vida. Sólo me halla quien me ama. Autora Elizabeth Horan. Van a ser tres tomos, No sé cuanto se tarde en salir los siguientes dos.

Otro libro más: Continuación con la polémica con de las Casa y a favor de él. Título: La Plata, la Espada y la piedra. Autora Marie Arana. Es un análisis de la conquista española en toda américa y sus graves efectos en las culturas prehispánicas.

Insisto, hay que conocer todos los puntos de vista porque es la manera en que podemos llegar al hombre. No hay héroes santos, ni malditos cien por ciento diabólicos. Cada quien tiene sus motivos para actuar y si no los conoces, no los comprendes. Por algo la historia es apasionante. Editoriales que tienen un amplio surtido: Fondo de Cultura económica, Debate, Crítica, el ático de los libros. Por lo menos de estas editoriales es de lo que más he encontrado.

Una muestra de lo que nos han ofrecido este año para leer.