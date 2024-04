ENSAYO SOBRE LA CULTURA

HISTORIA Y LOS PUNTOS DE VISTA

El género que actualmente más consumo es el de biografía histórica; ya que novelas interesantes no han salido muchas y me he dado cuenta de que se pueden conseguir sobre historia ya que muchas editoriales se avocan a ello: FCE tiene una serie especializada, Debate y Crítica, lo mismo, el ático de los libros. Lo mismo encuentras de historia nacional como de la universal. Yo no digo que no existan sus lagunas: me falta una buena biografía de Ramsés el grande, pero hay lo suficiente para el entretenimiento.

De repente, la sorpresa: Un héroe puede no haberlo sido tanto y un maldito, a fin de cuentas, no lo fue tanto bajo otro punto de vista que lo puede calificar como el hombre y sus circunstancias.

Me ha pasado con algunos personajes, pero nunca antes me había impactado como con el libro que acabo de leer: "El indio victoriano", escrito por Gustavo Vaques Lozano y editado por crítica.

Se supone que Victoriano huerta es el chacal maldito que mandó asesinar a Francisco y Madero y a Pino Suarez. Esa es la idea que nos han metido desde infantes. Yo nuca había tenido la oportunidad de leer su historia completa; después de hacerlo. Me ha cambiado mucho la percepción del personaje.

Un hombre que se hace a si mismo, indígena que llega a ser admitido, en el límite de la edad en el colegio militar y que sus primeros oficios los ejecuta en el área de la investigación ya que se dedica a hacer mapas precisos sobre diferentes regiones que en muy necesarios en épocas de inestabilidad política.

También se dedicó a los estudios astronómicos que tenían relación con su oficio de levantar los mapas territoriales. Muy posteriormente se puso a la cabeza de un ejército para combatir los alzamientos que se daban, sobre todo, en el estado de Morelos y en el de Yucatán.

Nadie puede negar que era un soldado comprometido con la defensa del sistema porfirista, en lo que creía firmemente. Hasta aquí, las cosas no son extrañas ni fuera de lugar; su suerte histórica viene a cambiar hasta la decena trágica.

Primero, el libro afirma que el culpable directo de la muerte de don Francisco no fue el sino el general Blanquet. Segundo, también nos hace ver que no consideraba a el sobrino de Díaz como la persona apropiada para gobernar el país. Se le adelanta y toma la presidencia y ya sabemos lo que sucedió después.

A lo mejor, dato desconocido para el ciudadano común, es que Huerta, después de haber sido derrocado y de irse a vivir a Europa, se puso en contacto con Alemania quien al parecer lo apoyó, para que una vez recuperado el poder hiciese la guerra a los Estados Unidos y no pudiera auxiliar a los países enemigos de los germanos en Europa. Fracasó en el intento.

Después de la lectura, está muy bien narrada y documentada, te queda otro sabor de boca del personaje. Con lo cual, puedes volver a entender que en historia, nunca está dicha la última palabra y que todo va a depender de quien te la cuente y como te la cuenten. No está demás la lectura de diferentes versiones capaz de sacar a la luz datos que a otros les interesa ocultar.

Me pasó con Carranza, de las que he encontrado pocas biografías serias; la pregunta principal es su falta de entendimiento con los guerrilleros que representaban a los estratos populares; en concreto, Villa, Zapata y Felipe Ángeles. En lo relacionado con la constitución del 17, fue contra su voluntad y con el apoyo de Obregón que se impulsaron las leyes en relación con el campo Hay muchas cosas más, como utilizó a la casa del obrero mundial, etc. Fueron sus mismos generales los que acabaron con él.

Así es la historia, cuando le escarbas un poquito te comienzan a surgir datos que ni e imaginabas que existían. La historia no está compuesta de hombres buenos y malos; son simplemente hombres y las circunstancias en las que le tocaron vivir.

Así podríamos mencionar que Hidalgo tuvo poca humanidad en granaditas donde masacró a los civiles, y que Juárez fue un dictador que se re eligió cuantas veces quiso. Son los que hicieron nuestra historia; al fin de cuentas hombres.