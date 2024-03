ENSAYO SOBRE LA CULTURA

MANIQUEO

Cuando a Claudia le preguntaron que si primero los pobres, ella respondió que ni modo que dijera que primero los ricos; la respuesta es síntoma de su pequeñez intelectual. Sólo los pobres, sin ricos; a eso iba a llegar la lucha de clases proclamada por Marx, el hombre sabio que nunca sintió la necesidad de trabajar y que tampoco le importó que sus hijos se murieran de hambre o se suicidaran. Los resultados están a la vista: La Rusia de Stalin, La china de Mao, La Cuba de Castro, Corea del norte, y los estados latinoamericanos que están produciendo toda esta emigración hacia los Estados Unidos donde ya no caben más. Lo inexplicable, insisto, es que no sea la emigración hacia Cuba donde supuestamente, después de 64 años, se encuentra el paraíso terrenal, y todo mundo lleva una vida digna.

Me extraña que una doctora en física piense que únicamente un extremo es viable. En la secundaria nos enseñaron a dibujar fuerzas, y su dirección. Para conjuntar dos, hacíamos un cuadrado y luego salía una línea media que era el resultado de la combinación de las anteriores.

Y si no me acuerdo mal, Hegel decía que de la tesis y antítesis daba como resultado una síntesis; Y así hay muchos que predican que lo mejor es buscar el término medio; Aristóteles, por ejemplo.

La síntesis se convierte en tesis que se enfrentará a una nueva antítesis y se producirá otra síntesis y así, hasta el infinito.

En los países socialistas se elimina al pretendido burgués y se apoderan de sus empresas que supuestamente dan a administrar a los trabajadores y sus representantes. No cualquiera es administrador, sobre todo, cuando las empresas tienen problemas. Lo que piensa el trabajador es que todo es ganancia y puede disponer del capital, sin tener en cuenta el mantenimiento de la maquinaria, los inmuebles y el colchón que debe de existir para cuando no haya circulante. Las empresas van a la quiebra y la culpa siempre será del malo que han inventado y que es corrupto y no del inepto al frente de la empresa.

¿Por qué petróleos mexicanos no produce riqueza? la que íbamos a administrar con López el pillo, ¿y sí una gran deuda que tenemos que pagar todos los mexicanos? Dudo que su director general sea pobre. Los petroleros de todo el mundo tienden a ser millonarios, nada más hay que ver los países árabes como Kublai; se lo deben al petróleo.

Pocas empresas estatales producen ganancias. ¿Las cooperativas funcionan? Cuando las cosas son de todos, nadie se preocupa; sólo basta ver en el estado en que se encuentra el bosque, o las canchas deportivas en algunas colonias. Si el gobierno no se encarga del mantenimiento, al ciudadano ni le interesa ni se siente comprometido con ello; sobre todo si se trata de aportar para salvar. No digo que no existan sus excepciones.

El chiste es pescar en río revuelto; los que verdaderamente se aprovechan del caos son los políticos que en su vida han invertido en una empresa, ni han administrado nada, pero esperan la ocasión para llenarse los bolsillos. Tanto repiten que ellos no son corruptos que me pareciera que proclamaran que sí lo son.

¿Qué pasó con el ejido? Los que salieron ganones fueron los intermediarios y los ejecutivos de cuenta del banjidal. Y hay más peligro de que eso suceda, cuando se elimina los mecanismos de control, como actualmente se están eliminando.

En una sociedad hay todo tipo de ciudadanos; lo necesario son las buenas leyes que rijan la convivencia de unos y otros; lo que debe ser. Legislar a favor de unos en contra de los otros es destruir a la sociedad.

Cada individuo tiene su función social y todos son importantes para salvar a la nación del caos. Todo mundo se aprovecha, ricos y pobres; la función de la ley es vigilar que no se salgan con la suya. Por eso son tres poderes, para que se controlen entre sí, en el juego dialéctico que sí es real. Hegel no se equivocó, quien si lo hizo, fue Marx y los socialistas que insisten en que lo que no ha funcionado, si funciona.

China salió adelante porque supo abrirse.

¿Democracia en Venezuela, en Uruguay o en Rusia?

Indaga, piensa y vota.