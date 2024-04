Enfrentan dificultades por falta de tomógrafo

Lola, de 57 años de edad, está internada desde hace ocho días en el Hospital General de Torreón y necesita una tomografía pero como desde hace más de medio año está descompuesto el tomógrafo en la clínica, su médico le pidió que se realizara el estudio computarizado por fuera.

La paciente es habitante de la colonia Tierra y Libertad y su familia dice que ya preguntaron en el medio privado y que la tomografía les cuesta alrededor de 1,900 pesos, dinero que no tienen porque son de escasos recursos. Ayer, comentaron que acudirían a Cáritas Diocesana a solicitar ayuda para María Dolores Ornelas Morales, que ingresó al Hospital General por complicaciones de diabetes y renales.

"Trae un problema en la panza, es algo de los riñones y la van a dializar. Le pidieron una tomografía como desde hace cuatro días pero no hay equipo y pues Lola es de bajos recursos y no tiene hijos, es sola. Ayer me fui con unas amigas y le junté 500 pesos y le dije 'hermana pues vamos a guardarlos', otra sobrina nos iba a traer 300 pesos y pues ya son 800, bendito Dios estoy segura que sí vamos a juntar el dinero, que va a salir", dijo una familiar.

Como Lola, desde hace seis meses varios pacientes han tenido que enfrentarse a esta situación. La tomografía, se emplea para diagnosticar enfermedades o lesiones, así como para planificar tratamientos médicos, quirúrgicos o de radiación.

La falla en el tomógrafo se reportó entre agosto y septiembre del año pasado en una tarjeta de control.

Lo último que declaró la directora de la institución de Salud, Carmen López Rubio, fue que "la pieza no ha llegado, es una pieza especial, ya se pidió y estamos a la espera de que llegue... Es que es una pieza que no ha llegado, es la que ha retrasado eso, no es por parte de nosotros, o sea, es la empresa que ha tenido dificultad para adquirirla. No te puedo decir una mentira de dónde viene, nada más sé que la empresa la busca en varias partes".

Como en el Hospital General se atiende a población sin régimen de seguridad social y de escasos recursos, la directora comentó que los casos se canalizan al Sistema DIF municipal y a Cáritas Diocesana de Torreón para que se apoye económicamente a los pacientes mientras que ellos, les ofrecen el traslado en ambulancia para que se puedan hacer la tomografía.

Equipo

Fallas en tomógrafo.

* En su momento, se informó que eran cerca de diez personas las que se canalizaban al sector privado para realizarse las tomografías. La mayoría de los pacientes son valorados por el área de Medicina Interna.

* Además de la descompostura del equipo médico, ayer familiares de pacientes aseguraron que tienen que comprar por su propia cuenta desde ketorolaco inyectable, paracetamol, hasta gasas, omeprazol, vendas y compresas. Desde hace años, el hospital ha tenido problemas con el abasto de insumos y medicamentos.