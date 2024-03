Enfocan monitoreo en Villas Zaragoza

Con relación al brote de hepatitis A, el Programa de Vigilancia Epidemiológica tiene un acumulado de 86 casos sospechosos de dicha enfermedad, así como 35 confirmados por estudio de serología (IgM), de los cuales, ocho se notificaron del primero de marzo a la fecha. De estos últimos, son siete casos ambulatorios y hay una hospitalización, por lo que los pacientes continúan en seguimiento.

Ayer, el coordinador de Regulación y Fomento Sanitario, José Luna Riojas, indicó que el monitoreo de regulación y fomento sanitario se ha enfocado principalmente en la colonia Villas Zaragoza, pues es el sector con la mayor incidencia, con 18 personas que han resultado afectadas por dicha enfermedad.

En el suroriente de la ciudad, de enero a la fecha también se notificaron tres casos positivos de hepatitis A en Hacienda Santa María, dos casos en Campo Nuevo Zaragoza y un caso en Jardines de California, Rocío Villarreal, Valle Oriente, Nueva Merced y Zaragoza Sur.

El funcionario dijo que la semana pasada, hubo una reunión extraordinaria del Comité de Agua Limpia, en la que se revisaron los avances del tema y se hizo un cruce de información con la coordinación de Servicios Educativos, para revisar las condiciones físico-sanitarias de las escuelas que se encuentran ubicadas en el perímetro de más afectación e impartir pláticas informativas a padres de familia, con la finalidad de incrementar las acciones de saneamiento. Además, se mantienen coordinados con la Dirección de Inspección y Verificación municipal.

"Sabemos que una de las colonias es la que más ha tenido casos y de hecho hemos ido cerrando más este perímetro y eso nos obliga a ser más específicos en la verificación de los propios domicilios a ver en qué condiciones se está almacenando el agua en base a los casos, eso lo estamos haciendo en coordinación con el área de Epidemiología de esta jurisdicción, se va cerrando el cerco sanitario y eso nos tiene que llevar al origen", sostuvo.

Por ahora, añadió que la recomendación para la población de dichas colonias es que "no consuman agua de dudosa procedencia, vehículos que no están rotulados de las empresas y garrafones que no llevan su etiqueta y sus sellos de garantía y que incrementen la higiene hacia el interior de los domicilios".

EXPENDEDORAS DE AGUA

El Laboratorio Estatal de Salud Pública no detectó contaminación en las muestras que tomó la Jurisdicción Sanitaria No. 6 en 26 máquinas expendedoras de agua purificada en colonias del suroriente de Torreón.

No obstante, ahora se enviaron cuatro muestras de agua de los pozos 74, 77, 62R y 69 del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) para el análisis físico-químico y los resultados deberán estar listos esta misma semana, informó Luna Riojas.

Casos

Distribución.

* Del primero de marzo a la fecha, se notificaron 16 casos sospechosos y de ellos, ocho resultaron positivos y se distribuyen de la siguiente forma: dos en la zona Centro y un caso en El Tajito, ejido Ana, La Amistad, Villa Zaragoza y Campo Nuevo Zaragoza. Un caso se clasificó como 'sin datos'.

* De enero a la fecha y de acuerdo a datos oficiales de la Jurisdicción Sanitaria No. 6, el acumulado es de 35 casos confirmados de hepatitis A y 18, son de Villa Zaragoza.