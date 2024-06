'Encuestas sobre reforma al Poder Judicial son los sentimientos del pueblo'

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las encuestas presentadas por la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, en las que 7 de cada 10 quieren que el pueblo elija a los ministros de la SCJN, demuestran que la gente quiere participar, aunque a las cúpulas les parezca un "sacrilegio" que el pueblo decida.

"Es lo que opina la gente, son los sentimientos del pueblo, primero porque es evidente que se necesita una reforma en el poder judicial… segundo, pues que a la gente le importa mucho participar, ser tomada en cuenta".

El mandatario consideró que la opinión del pueblo es como un "sacrilegio" y está muy difícil que lo internalicen las cúpulas, los gremios, como los abogados y los expertos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

"´Cómo el pueblo va a elegir´, porque son muy conservadores. Pero pues se tienen que ir adaptando a la nueva realidad, a las nuevas circunstancias a la democracia, en pocas palabras o en una palabra a la democracia y este es lo más normal".

Insistió que debe haber una elección de jueces, magistrados y ministros porque en el Poder Judicial existe mucha corrupción e influyentismo de parte de la delincuencia organizada y la delincuencia de cuello blanco.

Destacó que desde la época del expresidente Benito Juárez no existía independencia en el Poder Judicial, porque por primera vez en su administración no hay injerencia del Ejecutivo sobre el Poder Judicial, pero los integrantes de ese poder desaprovecharon la oportunidad de hacer una reforma.

"Ellos tenían la oportunidad de llevar a cabo la reforma al Poder Judicial, pero son muy conservadores y deshonestos".

Señaló que su gobierno no quiso esa injerencia en el Poder Judicial como sus antecesores porque no quisimos entrar en componendas: "ver qué quieres, como nos entendemos o como diría el clásico de la intelectualidad conservadora, con ´apapacho´, apapachar, no".