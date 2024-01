En vigor, desvío en tramo del periférico por obras del Giro Independencia

La desviación del tránsito vehicular de los carriles centrales hacia los laterales del periférico Raúl López Sánchez, entró en vigor ayer en el sentido de Gómez Palacio a Torreón o norte a sur y este viernes será en el de sur a norte, en el tramo del puente Villa Florida al del Campesino; a partir de entonces y durante los 11 próximos meses, se desarrollarán las obras del Giro Independencia.

Después de los inconvenientes operativos y climatológicos de inicios de semana, y ya con los cuerpos laterales señalizados y con los carriles delimitados, a eso de las 10:30 horas se colocaron las ballenas plásticas fluorescentes sobre los dos carriles centrales de norte a sur, además de la vigilancia de agentes viales que orientaban la circulación hacia la derecha.

Esto permitió la llegada de retroexcavadoras que comenzaron a levantar el pavimento, para hacer un banco o escalón a 1.5 metros de profundidad y formar una especie de piso parejo sobre tierra, de manera que la máquina piloteadora tenga estabilidad y se reduzcan las vibraciones mientras funcione.

Dicha maquinaria se empleará en hacer las excavaciones, mientras se generan los cabezales donde se sientan las trabes, para después dar lugar a la construcción del piso superior del paso deprimido.

"A partir de este momento se pondrán en marcha distintos procesos, desde los eléctricos, la construcción de un cárcamo, el cambio de líneas inducidas y otros más, todos serán en la parte central del periférico", dijo el director de Obras Públicas, Juan Adolfo Von Bertrab Saracho.

INFOGRÁFICO: JOSÉ DÍAZ

El funcionario resaltó que en el tramo de 800 metros que involucra la obra, el periférico sigue funcionando y que sólo se desvía la circulación hacia los dos cuerpos laterales, donde de antemano se incrementa la carga vehicular y el tránsito se hace lento.

Reconoció que es complicado restringir la velocidad a un máximo de 30 kilómetros por hora, pero la ley es clara en el sentido de que ese parámetro es el que debe aplicarse en una obra en desarrollo, por la seguridad misma de los ciudadanos y los trabajadores de la construcción.

Von Bertrab Saracho explicó que en principio, se utilizaron las ballenas plásticas para desviar la circulación, mientras los automovilistas se adaptan y para minimizar cualquier incidente que se pudiera presentar, pero que horas después se instalarían las de concreto, que dan una mayor seguridad.

También se optó por no cerrar los dos sentidos el mismo día, en lo que se genera más conocimiento entre la gente sobre la disposición.

El Municipio invertirá 254 millones de pesos en la construcción del Giro Independencia, que involucra un paso inferior vehicular para los cuatro carriles centrales, con una rotonda a nivel con sistemas de flujo continuo.

'QUIEN NO TENGA QUÉ PASAR POR AQUÍ, NO LO HAGA'

La vigilancia vial en torno a la obra estará a cargo de 25 elementos, quienes se dispersarán en los diferentes puntos para orientar a los automovilistas, según las necesidades, dijo el director de Vialidad y Movilidad Urbana, Luis Morales Cortés.

Para aminorar las molestias, se pidió a los encargados del centro comercial Galerías Laguna restringir los accesos 1 y 2 por el periférico, que están justo frente al sitio de las obras y dejarlos sólo de salida, por lo que los clientes deberán ingresar por los accesos 3, 4 y 5.

Además, la Dirección de Transporte Público vigilará que los taxis no hagan parada en el carril extremo derecho, sino que también se desplacen al bulevar para subir y bajar pasajeros.

Con la desviación, entra en vigor también la restricción al tránsito pesado en horas pico, como previamente se acordó con las organizaciones de transportistas.

Se habrá de revisar el funcionamiento de la desviación, para ver la necesidad de que en la plaza Almanara se apliquen las mismas medidas, con el fin de agilizar la circulación en el cuerpo lateral.

El director de Obras Públicas, Juan Adolfo Von Bertrab, destacó que el comportamiento de la gente será básico y fundamental para llevar a buen término los trabajos del Giro Independencia, por lo que pidió que quienes transiten por el periférico, sean pacientes y lo hagan con mucha precaución y respeto hacia los demás.

"Quien no tenga qué pasar por aquí, se agradecerá que no lo haga" para no sobrecargar innecesariamente la vía de comunicación, por la que diariamente transitan más de 90 mil vehículos.

Precaución

Entró en vigor la desviación de los carriles centrales a los laterales del periférico, por la obra del Giro Independencia.

* Esta disposición se mantendrá los 11 meses que duren las obras.

* Toda la circulación se concentrará por los dos cuerpos laterales.

* Piden a la ciudadanía transitar con precaución.

* Quienes no tengan necesidad de circular por esta vía, que no lo hagan.