'En veremos', asistencia de obispo a Viacrucis

Luego de que el año pasado el Obispo de la Diócesis de Torreón, Luis Martín Barraza Beltrán, decidiera no asistir al Viacrucis que se realiza en el Cerro de las Noas, al considerarlo como una "pasarela política", este año está en "veremos".

A menos de un mes del Viernes Santo (29 de marzo), fecha en la que se recuerda la Pasión y Muerte de Jesucristo en una escenificación, el obispo de Torreón comentó que aún se analiza si asistirá o no al Viacrucis, que registra la mayor afluencia en la región Laguna.

" Vamos a ver, no lo hemos decidido, lo he pensado, ni siquiera en eso he pensado, vamos a ver cómo está porque es año electoral, y pues siempre ha tenido un simbolismo muy fuerte religioso, ahí habrá que pensar ", dijo monseñor.

Y es que precisamente en este año se habrá de renovar la Presidencia de la República, así como el Senado y el Congreso de la Unión en la Jornada Electoral más grande de la historia.

De acuerdo con monseñor, lo que más "llama su atención", es que los políticos curiosamente coincidan en el Viacrucis del Cristo de las Noas, cuando en la Diócesis de Torreón se celebran al menos 100 por el número de parroquias y capallenías con las que se cuentan.

"Llama la atención de que coincidan ahí en Viernes Santo a las 10 u 11 de la mañana y todos quieran celebrar el Viacrucis habiendo viacrucis en la diócesis son 60 parroquias y en las capellanías también. Pero todos queremos estar en ese Viacrucis, hasta los medios de comunicación están muy interesados", dijo monseñor.

El obispo de la Diócesis de Torreón, dijo que él pelea o aboga porque este evento sea de recogimiento más que un "mercadito".

"Habría que reflexionar sobre qué significa celebrar ese Viacrucis… yo más bien peleo o abogo por el recogimiento porque no se vuelva el mercadito; el viacrucis que estamos celebrando… se volvió como escaparate como vitrina, distracción, superficialidad. Habrá que ver", dijo Barraza Beltrán al considerar que aún hay tiempo.