En una carta, Genaro García Luna acusa a AMLO y colaboradores de vínculos con el narcotráfico

El periodista Arturo Ángel difundió una carta, escrita a mano de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública Federal, donde acusa al presidente Andrés Manuel López Obrador de tener vínculos con el narcotráfico.

García Luna asegura que los narcotraficantes que testificaron en su contra también involucraron al presidente de México y a sus colaboradores con el crimen organizado.

“La información falsa aportada por el Gobierno de México y los dichos contradictorios de los testigos, fueron completamente desacreditados con evidencias, pruebas documentadas, fotografías, declaraciones juradas y resoluciones del Poder Judicial en EUA y México en el marco de los procesos legales que posee el proceso legal.

"No pudieron los fiscales demostrar-probar que la evidencia aportada por la defensa fuera falsa o no existiera, no pudieron negar la legitimidad y existencia de las pruebas que acreditaban las falsas declaraciones de los testigos y lo más sorprendente es que los fiscales fueron totalmente omisos en verificar y corroborar un solo dato o información aportada por el gobierno de México y por los testigos-criminales”

“Es del conocimiento público y está en los registros oficiales de México y EUA, los contactos, VIDEOS, AUDIOS, fotografías, registro de comunicación y gestión, entre el actual presidente de México, Andrés López Obrador y sus operadores, con los líderes del narcotráfico y sus familias...”

Presuntamente, las relaciones habrían sido confirmadas por Ismael “el Mayo” Zambada, quien mencionó ser allegado con el Gobierno de México.

Reveló que tras su detención en 2019 autoridades de Estados Unidos, le propusieron declararse culpable, bajo la promesa de salir de prisión en 6 meses, petición que no aceptó.

Denunció, además, que ha vivido en condiciones infrahumanas en la prisión de Nueva York, donde ha sido testigo de crímenes, como homicidios, amenazas y apuntalamientos. Afirmó que fue puesto en aislamiento durante casi un año sin justificación.

El exsecretario lamentó que, sin pruebas en su contra y basándose en información falsa proporcionada por el Gobierno de México y testigos criminales, se le haya fijado una sentencia para octubre.