En tus Marcas

Por muchos años supimos que los World Major eran sólo cinco, o en español, los Grandes Maratones, una competición internacional que agrupa a los mejores eventos en cuanto a organización desde el 2006.

Cuando fue su creación, las plazas de Boston, Nueva York, Chicago, Londres y Berlín la conformaban, en el 2013 se unió Tokio para ser 6 eventos. La mecánica para obtener los premios en efectivo es en la serie del año en curso, los primeros 5 lugares de cada competencia reciben 25 puntos por ganar la justa, 15 por ser segundo, tercero 10, cuarto 5 y quinto una unidad, las cuales son sumadas para lograr, al final del año, el triunfo quien acumule más puntos. Cabe mencionar que si es año olímpico, se suman los puntos del Maratón de los Juegos, y cada dos años, el del Campeonato del Mundo.

El máximo ganador de competencias Major es Eliud Kipchoge con 12: una en Tokio, cuatro en Londres, cuatro en Berlín y una en Chicago; por las damas, Mary Keitany con 7 es la máxima en ganar eventos de esta calidad: tres en Londres y cuatro en Nueva York.

Desde hace algunos meses se sabe que existen eventos candidatos a unirse a esta prestigiada lista: el Maratón de Sidney, Australia, y el Maratón de Copenague, Dinamarca. Si bien es cierto, no radica exactamente en ser los Maratones más rápidos o algo así, radica más aún en un club de amigos organizadores que se admiten para darle un valor agregado al evento.

Porque de ser por prestigio de marcas, Sevilla y Valencia deberían tener prioridad y no es así. Para un atleta amateur, el premio es una medalla edición especial por participar en todos los eventos, sin importar el año, un dato es que pues la verdad, y siendo sinceros, quien puede realizar el viaje a los seis maratones para obtener la medalla especial, requiere una economía muy estable que le pueda permitir al atleta realizar esos seis viajes por el mundo. En lo personal, yo lo he manifestado varias veces: con el poder correr al menos uno de ellos, me daría por bien servido.

En esto de los Maratones, amigos personales como Toño García, Rosita García, Rodolfo Nájera, Mario Librado, tienen ya en su medallero al menos una, de uno de los Majors. Ante la cercanía del Maratón, para los laguneros nacen las emociones de los 42 kilómetros, una distancia por de más retadora que sólo el 1 por ciento de la población mundial logra en su vida ese reto. Hace unos pocos días, durante el Congreso del Running, platicaba con algún compañero de lo importante que es el Maratón Lala para México, es el Maratón mejor ambientado por su cálida gente que lo acompaña cada kilómetro y de lo importante que será este año, más que nunca, salir a las calles a apoyar, luego de que los laguneros hemos sido presa de críticas muy duras en las redes sociales, sólo por el mal actuar de una persona.

Este Maratón dile a tu familia que si sale apoyar, lleve el doble de lo que van a regalar, que agreguen un sartén más para el ruido, que la bocina sea la más grande de la familia y si antes iban 7, ahora que vayan 15. Hoy más que nunca, necesitamos hacer sentir a quienes nos visitan, quiénes somos los laguneros realmente y hagamos de nuestro Maratón el major de México, ¿no lo crees así?