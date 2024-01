En tus marcas

Correr, una forma de vida

Una semana muy difícil en temas de agresiones dentro del ambiente deportivo, tras lo sucedido a las afueras del Estadio de Futbol del equipo local el pasado domingo, acciones acompañadas de ira y mezcladas con el alcohol, una fórmula muy dañina no sólo para los demás, sino para uno mismo.

Desafortunadamente, siempre tenemos acciones que van acompañadas de molestia y arrebato, la ira no es una acción mala, es un sentimiento que debemos saber controlar, dice en muchos de sus libros el Dr. César Lozano.El doctor regiomontano dice que el no controlar la ira puede llevarnos a desquitarnos con las personas equivocadas, muchas de esas equivocaciones pueden ser costosas, sólo por un momento de arranque de enojo que, lo más seguro, es por algo que no podemos cambiar.

El especialista y escritor de muchos libros sobre autoestima recomienda cinco cosas para saber controlar el enojo o la ira, primero: a lo que te resistes; persistes, hay cosas que no tienen solución porque no están en nuestras manos. Segunda: evita ser el eslabón del enojo, debemos saber que es injusto desquitarnos con personas que ni la deben ni la temen; tercera: date un tiempo fuera, "creo que no es el momento de hablar" "¿ te parece si mañana hablamos de esto? Cuarto: desarrolla empatía, es imaginar cómo te sientes tú y sentir que los demás no deben sentir lo que tú, ten paciencia y ten entendimiento de los demás.

Quinto: no lo tomes personal, de ti depende cómo tomes una ofensa que seguramente es al aire, tal vez es una tristeza de una persona y la está aventando al aire. El doctor César Lozano siempre se ha manifestado en favor de practicar un deporte para "liberar a la bestia" que llevamos dentro y de esa forma, también aprender a controlar la ira, el ejercicio siempre será la mejor forma de controlar nuestras emociones.

Correr no sólo es favorecernos en liberarnos de estrés y hacernos sentir bien, es además, un deporte canalizador de emociones como la rabia y la tristeza; por varios especialistas se ha dicho que el ejercicio físico elimina la ira de manera natural. Esto no quiere decir que los que corremos no tenemos enojo, o que no podemos sentirnos irritados, claro, como lo mencionábamos al principio, es un sentimiento normal del cuerpo, a algunos se nos nota más y a otros menos, pero poder salir a correr o practicar un deporte nos permite tranquilizarnos en el momento más crudo de la ira, cuando estamos a punto de decir algo que vamos a dañar o peor aún, cometer una acción que tendrá terribles consecuencias.

Con todo esto no quiero decir que lo sucedido el pasado domingo se podría haber evitado si los causantes hubieran corrido la carrera del domingo pasado, quiero tomar este espacio para reflexionar de lo sucedido, que aprendamos que un momento de enojo puede llevarnos a tomar la peor decisión de nuestra vida. El alcohol, aunque para mí no es uno de mis gustos, respeto a quien lo hace, pero respeto más aun a quienes saben decir "hasta aquí, porque después ya no soy yo mismo". Eliud Kipchoge, el mejor maratonista de la historia dijo a los alumnos de la universidad de Oxford que una de las fórmulas del éxito personal es aprender a decir que no, y que ese "no" sea definitivo: "sólo los disciplinados son libres en la vida, si no tienes disciplina, serás un esclavo de tus emociones, un esclavo de tus pasiones".

Desde aquí mi oración para quienes se recuperan en los hospitales, el abrazo fraterno para quienes han perdido un ser querido y rogar al Todopoderoso por su eterno descanso. Dice un colega columnista que correr es un estilo de vida y yo agregaría, una forma de vivir, ¿no lo crees así?

[email protected]