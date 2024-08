En tres patadas

En la cola de los nombramientos del gabinete de Claudia Sheinbaum apareció por fin el ministro auto renunciado Arturo Zaldívar. Su hueso será el de Coordinador general de política y gobierno de la Presidencia de la República, un puesto intrascendente en el que cobra Hugo López Gatell después de que fracasó en su intento de ser jefe de gobierno de la ciudad de México. Sí, los que hablan de austeridad y de reducir la burocracia dorada le han dado al ex ministro de la Corte un puesto inútil con un sueldo bruto de 181 mil pesos.

¿Qué hará Zaldívar como coordinador de política y gobierno? La descripción del puesto en el organigrama del gobierno federal es absolutamente ambigua: su función es acordar, coordinarse e informar al presidente de dichos acuerdos. Nada. La presidenta electa no parece tenerlo más claro. Cito sus palabras: "Él nos va a ayudar mucho porque además le va a dar seguimiento a las reformas constitucionales, particularmente a la Reforma del Poder Judicial, obviamente con la autonomía que eso significa, pero es importante el seguimiento porque desde los objetivos hay una serie de áreas indispensables que hay que cumplir. Recuerden que son 18 reformas constitucionales y otras que en su momento vamos a plantear y que es indispensable pues darle todo el seguimiento". Yo no entendí nada y si usted tampoco no se preocupe, porque se trata de un galimatías del tamaño del puesto asignado a Zaldívar.

No está claro por que él y no la consejería jurídica le va a dar seguimiento a las reformas constitucionales. Lo que al parecer la señora quiso decir (nunca pensé que extrañaríamos a Rubén Aguilar) es que Zaldívar será el vigilante de que la reforma al poder judicial se haga como ellos quieren. Menos claro aún está eso de que "desde los objetivos hay una serie de áreas indispensables que hay que cumplir". En fin, si Monsiváis viviera, la presidenta electa tendría desde ya un lugar asegurado en Por mi madre bohemios.

Más allá del necesario pitorreo, si quien le da el encargo no tiene claro que quiere de él, significa que es un puesto intrascendente y que a la postre Claudia Sheinbaum no compró al personaje que le entregó a López Obrador el quinto nombramiento en la Corte y que ha dado muestras continuas de su abyección. Cabe la posibilidad de que lo estén guardando para hacerlo Fiscal, en el supuesto de que Gertz Manero, por su edad (tiene 84 años) no llegue hasta el fin de su periodo en 2029. De ser el caso, más cuestionable aún resulta asignarle un puesto de coordinador de asuntos sin importancia solo para que el señor pueda cobrar.

Una vez más, los que dicen no ser iguales hacen demasiadas cosas copiadas al carbón de la vieja política que dicen reprochar.