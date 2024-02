En Tlahualilo sigue caos en presidencia

Acusaciones de nepotismo, desvío de recursos, opacidad y posicionamientos de los integrantes del Congreso de Durango, además de la reciente detención de su secretario técnico del Ayuntamiento, arrastra el gobierno municipal de la alcaldesa morenista, Judith Rodríguez Olivares.

Los señalamientos de nepotismo iniciaron el año pasado cuando más de 70 trabajadores municipales de Tlahualilo tomaron las instalaciones de la Presidencia Municipal tras haber sido despedidos, dijeron, injustamente y sin ser indemnizados.

Eunice Barraza Rangel, síndica de Tlahualilo, ha hecho señalamientos en el sentido de que desde hace un año ha solicitado formalmente información de la nómina y estados de cuenta del municipio, sin que a la fecha se le haya entregado. Barraza es presidenta de la Comisión de Hacienda, como lo marca la ley, y por ello una de sus principales funciones es la de vigilar el ejercicio de los recursos públicos.

Otro señalamiento que ha realizado es que asegura que no concuerda la cantidad de personas que integran la nómina municipal con lo que se ha manejado en el presupuesto de egresos del municipio, el cual indica que deben ser alrededor de 500 personas, cifra que considera rebasada.

Además, debido a que no se le ha informado sobre los estados financieros, respecto a en qué se gasta o a dónde se dirige el recurso, fue que junto con otros integrantes del Cabildo, acudió a la capital de Durango para hacer del conocimiento de esta situación a los diputados que integran el Congreso del Estado, con la finalidad de deslindarse de responsabilidades.

Respecto al proyecto de Ley de Ingresos y Egresos, también hubo señalamientos de la Comisión de Hacienda, en el sentido de que no se les proporcionó información previa ni tiempo para hacer el análisis respectivo.

Los señalamientos que han hecho incluso integrantes del Cabildo de su propio partido, Morena, también son en el sentido de que les ha informado que no están llegando las participaciones federales (que primero llegan a las arcas estatales) en tiempo y forma, y que además han tenido recortes.

Por todo lo anterior, ya la síndica dio vista a la Fiscalía de Combate a la Corrupción en Durango.

Para la diputada local y presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, quien también pertenece a Morena, Sandra Amaya Rosales, no existe un trabajo conveniente para el municipio por parte de la edil.

"No hay el trabajo conveniente para el Municipio. Decían los regidores que la alcaldesa no toma en cuenta a la síndica y le cuestionamos cómo presentó la Ley de Ingresos. Lo voy a decir con mucho respeto, la política es una carrera y hay que estarte preparado y conocer de los temas. Es evidente que la presidenta no sabe lo que es ser presidenta municipal, no sabe que hay una ley que te dice cómo se tienen que hacer las cosas ni cuál es la función de la síndica municipal, que además preside la Comisión de Hacienda. La ley que nos presentaron la aprobó el Cabildo sin la aprobación de la síndica", acotó la diputada.

DETENCIÓN DEL SECRETARIO

La Policía Investigadora de Delitos de Corrupción informó el pasado 15 de febrero que detuvo a Juan Carlos N, secretario técnico del Ayuntamiento de Tlahualilo, por su probable responsabilidad en el delito de Ejercicio Indebido del Servicio Público, previsto en el artículo 326 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Durango, cometido en agravio del municipio en mención. El agente del Ministerio Público especializado solicitó al Juez de Control y enjuiciamiento la orden de aprehensión en contra del servidor público, misma que fue otorgada y cumplimentada con la finalidad de formularle la imputación de hechos.

Según la denuncia, interpuesta por los miembros del Cabildo, Juan Carlos N fue nombrado como secretario técnico del R. Ayuntamiento de Tlahualilo, Durango, sin cumplir con las formalidades legales.

Debido a lo anterior y a que el servidor público se valió de su parentesco con la actual alcaldesa de Tlahualilo para ejercer funciones, sin satisfacer los requisitos legales en perjuicio de la administración pública de este municipio; la investigación continúa en proceso, con el fin de determinar si existen conductas que pudieran considerarse delitos de corrupción.

El artículo 326 en sus fracciones II y IV señala que comete el delito de Ejercicio Indebido del Servicio Público quien: Ejerza las funciones de un cargo o comisión sin satisfacer los requisitos legales y se atribuya funciones o comisiones distintas a las que legalmente tenga encomendadas en perjuicio de terceros o de la función pública.

Nepotismo

Los trabajadores municipales han señalado nepotismo de parte de la alcaldesa en los siguientes casos:

* Secretario Técnico: Juan Carlos Cazares (tío de la presidenta) - Acusado de usurpación de funciones.

* Presidenta del DIF: María del Refugio Flores Reza (esposa de Juan Carlos Cazares).

* Lourdes Olivares (madre de la presidenta).

* Jefes de Cuadrilla: Roberto Rodríguez (padre de la presidenta municipal).

* Trabajadora del DIF: Sarahi Rodríguez Olivares (hermana de la presidenta).

* Encargado de Limpieza del Municipio: Raúl Jiménez (cuñado de la presidenta).

* Tesorera Municipal: Carla María Cazares Flores (hija del Secretario Técnico y Prima de la presidenta municipal).

* Elizabeth Rodríguez: Trabajadora que no se presenta a laborar regularmente.

* Auxiliar de Tesorería: Lucero Cazares (hija del Secretario Técnico).

* Director del Agua: Ariel Cazares Sandoval (hermano del secretario técnico y tío también de la presidenta municipal).

* Subdirector de Agua Potable: Juan de Dios Cazares (hijo del director del mismo Sistema operador de aguas y sobrino del secretario técnico).