En San Valentín, 'está solo el que quiere'

En este Día del Amor, estará solo el que quiere, porque en el puesto de doña Socorro Guerrero se pueden encontrar desde amarres, endulzamientos hasta el famoso "toloache" para tener al hombre o a la mujer amada, siguiendo una serie de recomendaciones que asegura, son "una ayudadita" que a veces se necesita y que asegura son 100 por ciento efectivas.

Su local se encuentra al interior del Mercado Juárez de Torreón, en donde desde hace más de cuatro décadas, se ha dedicado a la hierbería y anteriormente, como una fonda.

Rodeada de amuletos, hierbas, imágenes, veladoras y más, se encuentra Socorro, quien ha ayudado tanto a mujeres como a hombres a encontrar el amor.

"Me piden de todo, lociones, jabones, perfumes para el amor, para la buena energía, porque hay personas que no tienen suerte, y hay personas que los hombres no les hacen caso. Hay tanto hombres como mujeres los que están en la misma situación", dijo, aunque en un 60 a un 70 por ciento, son las mujeres las que más acuden a ella en busca del amor.

Lociones como "Ven a mí", o también conocido como el Toloache, así como el de Miel de Amor, el Chuparrosa, son de los más solicitados en el puesto para no estar solos en este 14 de febrero, ni en los siguientes días.

Mercancía del puesto de Socorro Guerrero. (VAYRON INFANTE / EL SIGLO DE TORREÓN)

La loción tiene un costo de 180 pesos, pero si está preparado, el costo será de 250 pesos, mientras que el jabón, tiene el costo de 80 pesos.

Una rociada después de bañarse a la vez que se repite el nombre del ser amado, son algunas de las técnicas que Socorro Guerrero receta a sus clientes y que asegura, son efectivas.

Para la comerciante, no es forzar a la otra parte a que corresponda a la persona, es únicamente una "ayudadita" recalcó.

Mercancía del puesto de Socorro Guerrero. (VAYRON INFANTE / EL SIGLO DE TORREÓN)

Incluso dijo, si esa persona no responde, puede ser otra la que atienda al llamado.

En el puesto de doña Socorro llega uno y otro cliente, y en determinado momento hasta fila se llega a formar, para solicitar de sus servicios.

Pero de acuerdo con ella, no hay una fecha en especial para que se incrementen las ventas, aunque previo al Día del Amor, la presencia de clientes es más evidente.

Y es que, compartió que también al inicio del año, recurren mucho a ella para solicitar limpias, sobre todo de energía para alejar las envidias y llamar a la prosperidad.

"Como está la situación también vienen para las envidias, porque hay muchas, también hay perfumes para la envidia, para la maldad, para que abran los caminos, para que desatranquen las barreras porque hay gente muy mala, porque compran sales, compran sangre de esto y del otro para afectar a las personas", dijo Socorro Guerrero.

Y a unos metros, se encuentra el puesto de Kevin Contreras, el 134 también al interior del Mercado Juárez, de quien también se dedica al comercio y a realizar este tipo de ayudas a las parejas.

Por ejemplo, en su puesto ofrece a San Antonio, a quien sobre todo las mujeres ponen de cabeza para poder encontrar novio. Pero ahora, las imágenes vienen con el Niño Jesús suelto, para poder esconderlo en tanto no aparezca el novio o la persona amada.

"Yo lo que les recomiendo cuando vienen y compran mis imágenes, que las preparemos, a nombre de la persona, a la persona que vas a querer que esté contigo y ya tú te lo llevas y le quitas al niño y le prendes su veladora, ya cuando te haga la petición le vuelves a poner al niño".

De acuerdo con Kevin, la recomendación ya no es ponerlo de cabeza, sino esconderle al Niño Dios.

Son estas algunas de las "técnicas" o "ayudaditas" que se les da a esos hombres y mujeres que están en busca del amor, e incluso para los matrimonios, para que siempre sean fieles, como el conocido "amarre", según explicó Doña Socorro, el cual consiste en amarrar a dos monos, para que siempre estén unidos y no se distancien con facilidad. Y en su puesto, durante todo el mes de febrero estarán al 2x1.