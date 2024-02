En riesgo democracia del país: Alcalde Mario Dávila

Tras considerar que la democracia está en juego por las propuestas del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el alcalde Monclova Mario Alberto Dávila Delgado se sumó como un ciudadano más el domingo a la manifestación “Marcha por Nuestra Democracia”.

El mandatario municipal dejó claro que su participación en el evento convocado por varias organizaciones civiles fue en su carácter de ciudadano.

Expuso que el movimiento es para manifestar la defensa de los organismos autónomos. Citó al Instituto Nacional Electoral, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Instituto Nacional de Acceso a la Información.

Agregó que se debe respetar la constitución, los derechos que tienen los mexicanos y las instituciones. Expuso que no deben ser atacadas éstas por el gobierno federal ni por el partido en el poder.

Indicó que algunas de las propuestas constitucionales de López Obrador “son viables, si se fundamentan bien”. Agregó que otras no son factibles porque no hay la suficiente economía en el país y no son viables.

Dijo que otras atentan contra de libertad del país, al amenazar a órganos autónomos que hacen el equilibro para que haya democracia.

Las organizaciones Frente Cívico Nacional; Poder Ciudadano; Sí por México; Sociedad Civil México; Une México; y Unidos por México y ciudadanos comunes realizaron la protesta. Esta se realizó de manera simultánea en 120 ciudades de México, Estados Unidos, España, Francia y Portugal.

En Monclova participaron más de 200 ciudadanos en la marcha, en defensa de la democracia y las instituciones que la regulan.