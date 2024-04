En riesgo de que 500 hectáreas se queden sin primer riego en Madero, denuncian productores

Productores del municipio de Francisco I. Madero, manifestaron que hay una mala distribución del agua en el módulo número 13, “La Marinera” y estiman que unas 500 hectáreas, podrían quedarse sin el riego de presiembra; de esas, alrededor de 300 son de los ejidos La Pinta y Covadonga.

Para manifestar su inconformidad acudieron a las oficinas del Centro de Atención al Desarrollo Rural (Cader) y los atendió Sergio Vázquez, ya que es el representante en la localidad de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y, por lo tanto, el encargado de vigilancia de la distribución del agua, pero les dijo que acudieron muy tarde para decirle sobre la presunta irregularidad, ya que las compuertas se cierran en una semana ya no se puede hacer nada, lo que les queda es esperar al siguiente riego, pero ellos le manifestaron que desde el inicio “pelearon” para que les abrieran las tomas y reconocieron que si lo hicieron, pero con muy poco aforo, por lo que no avanzaron mucho con el riego de las parcelas.

“Lo que pasa es que estos señores que andan repartiendo el agua van regando muchas parcelas sin papeles, con puro excedente y a la gente que tienen derecho y ya les están diciendo que ahora hasta mayo porque el lunes cierra la presa. En todos los ejidos hay problemas porque no se está entregando como es y son 300 hectáreas nomás entre los ejidos La Pinta y Covadonga nomás y con recibos en mano” externó Antonio Hernández.

Manifestaron que debido al conflicto que se tiene por la renovación de la mesa directiva algunos no acudieron en tiempo para hacer sus convenios para el pago de su derecho de agua, pero aseguraron que eso no tiene que ver, ya que desde las compuertas se libera el volumen de acuerdo a la superficie que se tiene registrado lo que significa que el líquido se entregó, pero no a los que realmente les corresponde.

“Se van a quedar sin su primer riego y el problema es que para en mayo ya no se va a alcanzar el otro y yo creo que en todos los ejidos hay problema, si a caso nomás Lequitio que es de donde es la “Coyota” (sobre nombre de Félix Ramírez) es donde se está regando bien”.

Los inconformes manifestaron que en Conagua a quien reconocen como representante del módulo de riego número 13 es a Juan Manuel López, que se supone es el presidente de la vigilancia, pero afirman que él figura solamente en el papel y en la práctica y en el campo quien toma las decisiones es Félix Ramírez

“Ahorita todos traen sus recibos y no los van a atender porque ya no les alcanzan los días y ellos creen que les van a dar el mismo volumen del año pasado, pero las cosas no son así, la presa no tiene tanta agua, este año nos dieron un poquito menos que el año pasado”.

Por último manifestaron que ayer jueves les dijeron que al parecer a los algodoneros si les van a abrir la toma, porque si no dan el riego de presiembra no podrán establecer los cultivos, ya que el periodo de las cosechas es más largo y forzosamente necesitan los tres riegos, pero a los forrajeros los van a entregar solo dos riegos, por lo que dijeron que las cosechas no tendrán los rendimientos esperados.