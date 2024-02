En nueve meses van más de 500 mil inmigrantes repatriados

Autoridades norteamericanas dieron a conocer que, en un periodo de nueve meses, han repatriado a más de 565 mil personas inmigrantes hacía sus países de origen, además de referir que es un momento muy complicado en el mundo en el tema de migración, pues hay más personas en movimiento actualmente que en cualquier momento de la Segunda Guerra Mundial.

Blas Nuñez Neto, subsecretario de política fronteriza e inmigración del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, detalló que, desde el 12 de mayo de 2023, cuando se levantó la emergencia de salud pública en los Estados Unidos han repatriado a más de 565 mil personas, incluyendo a más de 91 mil miembros de familias; lo que consideró una cifra récord para el tiempo que se esta contemplando.

“Seguimos insistiendo que esos rumores no son verdad, por ejemplo CBP One sigue en vigencia en la frontera, las personas tienen la capacidad de cruzar de una manera segura y ordenada; sin tener que usar el servicio de un coyote en la frontera y al mismo tiempo, nuestra reglamentación que se implementó el 12 de mayo y que pone límites en la capacidad de las personas para pedir asilo, que no utilizaron estas vías legales para venir a los Estados Unidos, también siguen vigentes”, dijo Nuñez Neto.

El subsecretario de política fronteriza e inmigración del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos insistió en manifestar que, el Congreso de su país necesita actuar para actualizar sus leyes de migración que están formando parte del problema en la frontera y siguen reiterando esa petición al Congreso, considerando que es el momento de actuar.

“Seguimos trabajando muy de cerca con el Gobierno de México y con los otros gobiernos de la región y para ligar contra este reto que vemos en nuestra frontera compartida y que está afectando, no solo a nuestros dos países, pero a países por todo el hemisferio; es un momento complicado en el mundo en términos de migración”, indicó al funcionario federal estadounidense.