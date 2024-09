En MORENA dicen no a los “Yunes”

Nunca ha estado en discusión, ni ha sido ni la intención de Miguel Ángel Yunes (padre e hijo) ni la de Morena, hacer un tipo de acuerdo para cambio de partido, aseguró el líder morenista en Coahuila, Diego del Bosque Villarreal.

En ese sentido, dijo que no cree que se vaya a MORENA, sobretodo porque en Veracruz fueron los que sufrieron mucho a los “Yunes”, además en el estado ya dijeron que ni siquiera allá son bienvenidos.

“No he escuchado una declaración de ellos que se quieran pasar a Morena, al contrario, más bien creo que se están defendiendo de que los van a expulsar del PAN y hasta ahí. La verdad es que no, no borra el pasado que tienen los Yunes, su votación, me parece también que necesitábamos un voto y al final, se estaba haciendo un exhorto a todos los legisladores de oposición, que dejen esta moratoria constitucional”, expresó.

Recordó que del 2021 al 2024, el PRI y PAN decidieron votar todo en contra de lo que propusiera el presidente o MORENA, y eso cerró las puertas de un diálogo republicano parlamentario.

“Creo que es lo que todos debemos de buscar y creo que vamos a insistir que el PRI y el PAN tengan otra actitud, se pueden hacer modificaciones a las cosas que se presentan, pero votar todo automaticamte en contra me parece que no a ellos mismos les ha dado buenos resultados”, manifestó.

Asimismo, resaltó que: “Me parece que nunca ha estado en discusión, me parece que nunca ha sido ni la intención de los Yunes ni la de Morena hacer un tipo de acuerdo para cambio de partido, simplemente se discutió una iniciativa en concreto, en el Senado faltaba un voto para la mayoría calificada, y así será en todas las reformas constitucionales, e insisto, yo creo que no fue ni siquiera idea del PRI o del PAN, fue una idea de Claudio X González este tema de votar automáticamente en contra y yo creo que no ha sido lo mejor, insisto, ni siquiera para ellos”.

Comentó que la postura de MORENA por ejemplo en el Congreso local, aunque no les hacen falta sus votos, han sido de discutir todos los temas que se presenten de no decirle que no a todo de manera automática.

“Y ahí esta la prueba, el tema de mandarla a Vomisión que insisto, el tema de la Reforma Judicial es un poco ganar tiempo, pero aún así estuvimos de acuerdo porque tenemos diputados en la Comisión de Gobernación y se va a llevar a cabo una discusión de cómo armonizar la Reforma del Poder Judicial a nivel local.

“Yo creo que estar cerrados nunca es buena opción. Nosotros tenemos el antecedente de las reformas de como se aprobaban antes, la Reforma Energética hay pruebas, por eso Ricardo Anaya tuvo que huir del país, de los sobornos multimillonarios de Enrique Peña Nieto hacia los diputados del PAN, la verdad es que si nosotros hubiéramos hecho eso ni hubiéramos batallado ni la legislatura pasada ni esta, no es un tema de dinero, la verdad que al final el Senador Yunes argumento porque votaba a favor de la Reforma Judicial y nosotros no tenemos conocimiento ni registro de que haya existido una negociación de otro tipo”, afirmó.

Insistió en que cada vez que venga una Reforma Constitucional, tendrán que votar el voto que les hace falta de la oposición.

“Yo esperaría que agarren otra actitud, hay cosas que se pueden discutir, cambiar de las minutas, pero decir que van en contra automáticamente porque lo propone el presidente o la presidenta me parece que es un error”, concluyó.