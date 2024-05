En marcha el torneo de parejas ‘Amigolf'

Una verdadera fiesta del golf y de la convivencia, se celebrará hoy en el magnífico campo del Azul Talavera Country Club, donde a partir de las 10:00 horas se llevará a cabo la primera edición del torneo “Amigolf 2024 The Experience”, en la modalidad de parejas A Go Go.

Luego de que anoche se celebró el ameno “Rompe Hielo”, con un torneo de putt en la oscuridad y contando únicamente con iluminación de objetos LED, todo está listo para que esta mañana se escuche el escopetazo de salida y se ponga en marcha este esperado certamen. Tal es la expectación que levantó este torneo, que los golfistas llenaron por completo el cupo límite de 144 jugadores, divididos en dos diferentes categorías, de acuerdo al hándicap registrado en su propio club, por lo que esta mañana, Azul Talavera tendrá casa llena.

PAREJAS

Se jugará con una modalidad diferente a la habitual en los campos de La Laguna, es decir, con un sistema de juego en parejas A Go Go, con dos categorías que van del 0 al 15 de hándicap, así como 16-36, al 40 por ciento, además de brindar diversas experiencias dentro del campo, por lo que se tendrá un día soleado y excepcional Los premios a los primeros lugares de cada categoría, incluyen viaje a Mazatlán en hotel todo incluido, así como premios en los O’yes de cada par 3, así como autos, relojes y 200 mil pesos en efectivo a los primeros Hole in One que se realicen durante la ronda de juego.

En la Categoría A, habrá jugadores de tremenda calidad, como las parejas de: Genaro y David Ontiveros, Alfonso Amador y Vicente Ríos, Sergio Sifuentes y Carlos Alarcón, Manuel Núñez y Walter “Lorito” Jiménez, Daniel Carmona y Francisco Azuara, Alberto “Beto” Castellanos y Gerardo Ramos, considerados entre los favoritos. Además de: Gerardo Rosas y Rodolfo González, Enrique Revuelta y Alejandro Hoyos, Santiago y Moy Arce, Fernando Estrada y Juan Pablo Castrellón, Mario Romero y Andrés Leal Siller, Alejandro Gaucín y Víctor Hugo Garza, Iñaki Belausteguigotia y Rogelio Villarreal, Carlos Núñez y Jesús Alvarado, Hassan Chaúl y Adams Castañeda, Marco Centeno y Sergio Alcazar, Oscar González y Jared Borgetti, así como el “Mulligans” Cuitláhuac Cuellar, quien hará pareja con Benito Urista, en una nueva cita con la gloria.

Dentro de la categoría B, hay parejas que darán la pelea, como: Martín y Miguel Reyes, Gerardo y Andrés Valdés, Jorge García de la Riva y Alan García, Alejandro Pérez Serna y Francisco López, Cristopher Pollet y Jonathan Orozco, Jorge F. Torres y Luis Silva, César A. Nava y José Maldonado, Eduardo Bello y Alberto Campuzano, Roberto Rodríguez y Salvador Córdova, Susana Gutiérrez y Susana Olvera, Octavio Parral y David Lanzarín (de Durango), así como Miguel Orozco y Javier Antillón.

En las mejores O’yes en los par 3 del campo, se premiará a los tres primeros lugares de cada hoyo. En el 3, habrá un abono flex de Santos Laguna para la temporada 2024-25, reloj Apple Watch y weekender bag. El hoyo 7, tendrá pantallas de 55 pulgadas, rack y un kit.