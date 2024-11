En La Laguna no hay condiciones para sembrar maíz y frijol y 'entrarle' al proyecto que anunció el Gobierno Federal: CNC

El dirigente de la CNC en Coahuila, Natividad Navarro Morales consideró que no es factible, sembrar maíz en grano en la región laguna para "entrarle" al proyecto que anunció el Gobierno Federal, cuya finalidad es garantizar la autosuficiencia, lo que provocará disminuir el precio de la tortilla.

Agregó que, no se tienen las condiciones climáticas para sembrar frijol o maíz, ya que son cultivos muy sensibles que requieren periodos de riego muy cortos, por lo cual se tendría que modificar el ciclo de riego que se tiene establecido en las presas regionales.

“Necesitamos cambiar el periodo de riego que tiene la presa, porque los tiempos son diferentes, el frijol y el maíz no aguantan a que llegue el primer auxilio y esos cultivos salen con riegos que que son muy juntos uno del otro y nosotros, por que si no les pones agua las plantas se estresan y no te dan nada y con lo que cultivamos aquí, partir de la siembra estamos hablando que son 55 días y se toma en cuenta que partir de qué se da el aniego son 70 días para que se dé el primer auxilio, o sea es mucho tiempo entre un riego y otro”.