En fase de reconstrucción

- Para los Guerreros, ya inició el Apertura 2024. A pesar que gozan desde ayer su período vacacional, el cuerpo técnico que encabeza Nacho Ambriz, delineó la forma en la que trabajarán, al menos hasta la primera jornada del próximo torneo, establecida tentativamente para el viernes 5 de julio.

Al aceptar el estratega que se encuentran en una fase de reconstrucción, indicó que la máxima preocupación inmediata, es ponerlos en gran condición física, para de ahí partir a una idea establecida de juego.

El capitán por México en la Copa Mundial de Estados Unidos 94', fue acompañado en la reunión con los medios de comunicación, por el presidente ejecutivo del club albiverde, Dante Elizalde, quien dijo estar comprometido con el futuro inmediato del equipo.

Fuera de la transmisión del club en sus canal y redes sociales, cuestionaron al directivo acerca de este tema: "Estoy muy comprometido, vivo aquí donde transcurren la gran parte de mis días, es un proyecto de vida en la que está involucrada toda mi familia, tengo 19 años trabajado en esta organización, con esto puedo acreditar el nivel de compromiso que tengo".

También expresó: "Es evidente que hemos estado por debajo de lo planeado, no hemos estado en el nivel deseado, tampoco cumplido los objetivos que nos trazamos, ahora toca reunirnos para poder planear lo que viene, es notoria la falta de resultados por múltiples factores, los cuales deben analizar para preparar el siguiente torneo".

Hará análisis de hombres y nombres de todo el plantel, dejando en claro que habrá modificaciones en cuanto a bajas y altas, las cuales informará de manera oportuna, en cuanto al tema contractual de cada futbolista esté arreglado.

"Pero hay necesidad de fortalecer a la cantera tuvimos cuatro debuts, así como dos ó tres elementos que comenzaron a tener regularidad y mayor participación, pero es ese énfasis y enfoque que debe tenerse" opinó.

Resaltó que es momento de planear, fortalecer y volver a las bases, para que con su ADN puedan recuperar el espíritu, intensidad y garra que los ha caracterizado y les ha permitido llevar este club a todo lo alto.

"Tenemos perfectamente claro que el camino es con Nacho (Ambriz), confiamos plenamente en su trabajo, en su experiencia y la capacidad que tiene junto a su cuerpo técnico, que ha quedado de manifiesto en los trabajos de los últimos meses" argumentó.

Fue tajante al señalar, que les toca hacer lo necesario, para regresar a la afición al Corona "Hay frustración del resultado (derrota ante San Luis), pero también tranquilidad que el timonel tiene experiencia y kilometraje para llevar a este plantel a buen puerto, así como los refuerzos que llegarán y la sacudida del equipo" refiriéndose a las salidas que tendrán. "El partido del domingo es irreprochable el comportamiento de los aficionados, no pudimos darle satisfacción a 18 mil personas.

PRETEMPORADA

Luego de 15 días de descanso, en las que se evaluará a cada elemento del plantel, para determinar su continuidad o final de un ciclo, la pretemporada la iniciarán el próximo 13 de mayo, misma que durará alrededor de 8 semanas, en las que jugarán de 8 a 9 partidos amistosos de preparación.

Tanto Ambriz como Elizalde, coincidieron al señalar que la nueva etapa del club, arrancó tiempo atrás, desde la séptima jornada del Clausura 2024, cuando Nacho llegó en lugar del uruguayo Pablo Repetto, para sustituirlo en la dirección técnica.

"Los objetivos no se cumplieron, pero me conocen, saben que me gusta el trabajo, soy transparente en lo que se busca" indicó el timonel que además enfatizó "Cuando se está fuerte en el ADN, le ha competido a cualquiera".

Además, hizo referencia al uruguayo Guillermo Almada, "voy a nombrar a una persona que lo hizo muy bien y lo hace bien en el futbol mexicano, los tuvo físicamente muy fuertes, llegando a una final que no se logró conquistar".

Refirió que todos en el club coinciden, que la parte física es muy importante para Santos Laguna, por lo que es el objetivo al corto plazo. Estarán dos semanas en los alrededores de la Sultana del Norte, en La Cruz, lugar en el cual también el estratega charrúa ya hizo pretemporada.

Ambriz toma todo lo negativo que se dice en la tribuna y en redes sociales: "Las críticas las tomo para reconstruirme, sabemos que esto es un proyecto de cantera, pero deben estar más protegidos con gente de experiencia, para que les enseñen a través del ejemplo".

Pero también pidió creer en el proyecto, además que en lo personal, le gustan las revanchas, ya que no le va tan bien en los primeros torneos, cuando llegada a dirigir a algún equipo, sabiendo que tiene un gran compromiso y cantera, a quienes les exigirá más de lo normal, pero primero debe prevalecer que los debe poner bien en lo físico, para poder competir.

"Estamos apenados con la afición, no busco pretextos ni excusas para no poder trabajar, mi compromiso crece con el club y afición. Es cambiarle la dinámica que tiene, no me gusta perder. pero a veces se gana más perdiendo" en referencia a la derrota ante el Atlético de San Luis.

REFUERZOS

Dante Elizalde fue contundente cuando habló del tema de los refuerzos y la manera en la que la realizarán "Lo haremos en la forma de los últimos 15 años, se han tenido malas decisiones en las contrataciones, pero también grandes aciertos, por lo que debemos reducir la franja de error, atendiendo las necesidades de Nacho y empleando todas las herramientas que han instalado, que nos permita lograr tener a un 9 que pueda sustituir a Harold (Preciado), quien fue una gran solución en su momento, que ahora atraviesa tema muy delicado".

Indicó que van a replicar el mismo esquema, que llegue un jugador que les pueda dar soluciones en la parte de la productividad ofensiva, pero también dentro del grupo que pueda arropar a la cantera "Es importante que quien llegue, haga esto, criterios que se utilizan, como lo es, que sea goleador, mucha presencia y versátil".

Dio ejemplos de jugadores de calidad, que no tenían un gran nombre y aquí se hicieron, como el caso de Brunetta y Gorriarán, por lo que los próximos refuerzos, deberán llegar a tiempo, debido a que en la ventana de diciembre es complicado por los tiempos "para este torneo padecimos esto, pero hay que reforzar y exigir, en estos primeros seis meses hay área de oportunidad".

Nacho también habló de este tema, además de indicar que con Jordan Carrillo, encontró a su Chapito" Montes, al ponerlo como un doble volante mixto ante el Atlético de San Luis "Con mis equipos, los goleadores son los volantes ofensivos, los que llegan de atrás. No me preocupa que me digan que juego defensivo, pero así veo al futbol, construyendo, que le llegue el balón al centro delantero de buena manera".

Comentó que quien llegue al club, deberá hacerlo con hambre, que sepan a lo que vienen y ayuden a jóvenes, no solamente en lo futbolístico, ya que prácticamente jugaron ante el San Luis con una alineación Sub-23, incluyendo a los argentinos Bruno Amione y Santiago Muñoz.

"Estamos en reconstrucción, se entiende que no lo capten ni aficionados ni medios de comunicación, pero me toca trabajarlo. Abro entrenamientos completos para que se den cuenta de lo que se trabaja. Todo es con la pelota" respondió.

Y también apuntó: "Tengan paciencia, llévense el beneficio de la duda, ya empezamos desde las 8 de la mañana, tuvimos reunión con cuerpo técnico y esto es trabajo. A lo físico, le quiero agregar una idea de juego, que cuando se pierda la pelota, la recuperemos de inmediato, pero necesito eso, el estado físico, es una parte importante".

Estimó que no parte de ceros, ya que sus jugadores ya saben lo que quiere, lo que transmite y la metodología, de volver a encontrar futbol y lo físico, pero todo con un funcionamiento "A veces me toca reconstruir y sembrar en equipos, donde otros lo cosechan, pero así es el futbol, está para eso".

Ambriz quiere sacar lo mejor de sus jugadores, por lo que ha hablado personalmente con cada uno de ellos "No hay pretextos en adaptación y en mi forma de pensar. Ahora se verá mi trabajo, me toca convencerlos, pero tengo pensado hacer cambios y por eso me reuniré con la directiva, saber las plazas que se abrirán de extranjeros".

Por último externó: "Dante (Elizalde) les contesta de una forma, pero yo profundizo más en lo que a mí me ocupa, es importante lo físico, pero debe ir respaldado con un funcionamiento del equipo".