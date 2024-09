En deshonra a la memoria del sismo

El 19 de septiembre se conmemoran 39 años del gran sismo de 1985 que devastó a la capital del país, fecha que en la memoria acaso sirve para recordar a los mexicanos que perdieron la vida, a sus familiares, amigos y hasta su patrimonio.

Cabe señalar que nuestro país se encuentra entre cinco placas tectónicas ampliamente reconocidas por su historial en cuanto movimientos telúricos: la del Pacífico, la de Norteamérica, la Rivera, la del Caribe y la de Cocos. De aquí que según la UNAM, en el nuestro territorio se registran más de 15 mil sismos al año, lo que implicaría que el suelo se mueve bajo nuestros pies más de 40 veces al diarias en promedio: "La mayoría de estos movimientos son menores a magnitud 4, por lo que nosotros no los sentimos y sólo son detectados por la instrumentación sísmica, pero eso no significa que no esté temblando cada día", según un comunicado de la Universidad.

A lo largo de 37 años, nuestro país ha sorteado nada menos que tres grandes sismos que han ocurrido el mismo día: el 19 de septiembre, lo cual no deja ser algo raro por lo poco común.

Tras el sismo del 2022, estaríamos ante la tercera ocasión en que un temblor de magnitud 7 o mayor se repite en esta misma fecha-junto con el de 1985 y el de 2017-generando tanto mitos como zozobra en torno al mes de septiembre por lo fatídico, hasta la fecha.

Así pues, en memoria de los sismos del 19 de septiembre, en el Zócalo de la Ciudad de México, acompañado por Claudia Sheinbaum, el presidente López realizó el izamiento de la bandera a media asta en punto de las 7:00 horas, en una ceremonia oficial en la que el Coro de la Secretaría de la Defensa Nacional entonó el Himno Nacional seguido por la Banda de Guerra que ejecutó el toque militar de silencio para recordar a las personas fallecidas por los mismos, contando con la compañía de los secretarios de Defensa, Luis Crescencio Sandoval; de Marina, Rafael Ojeda; de Gobernación, Luisa María Alcalde; de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, así como del jefe de Gobierno capitalino saliente, Martí Batres.

Después de llevar a cabo el acto oficial, López ofreció su tradicional conferencia matutina en Palacio Nacional, donde dijo que este día "recordamos con tristeza" los sismos de 1985 y 2017.

Sin embargo, como si se tratara de una broma macabra y de mal gusto, algo desentonó con el discurso oficial en este mismo día en que se iba a dar el tradicional simulacro con alerta sísmica para los capitalinos y habitantes del Valle de México. La alerta no llegó a ser activada sino hasta la 13:09 horas, repitiéndose nuevamente a las 14:03 de la tarde de este mismo día 19; esto es, con dos horas y nueve minutos de retraso la primera y tres horas con tres minutos la anómala repetición, a lo que estaba programado.

Por otra parte, que el titular saliente del Poder Ejecutivo haya tenido a conmemorar ambas fechas en compañía de su sucesora y otros personajes poco atinados no deja de presentarse a su vez como algo gravoso y sumamente contradictorio si tomamos en cuenta que entre las filas de su partido y del Gobierno se encuentran nada menos que José Bejarano, Dolores Padierna y Martí Batres; responsables del desfalco del Fideicomiso habitacional a los sobrevivientes del terremoto de 1985, a quienes pese haber pagado por terrenos y construcciones nuevas no se les entregó nada; y en cuanto al sismo del 2017, vuelven a la memoria los niños y maestros muertos del Colegio Rebsamen al igual que el Fraude del Fideicomiso de 92 millones de pesos para las víctimas que nunca llegó a los necesitados y terminó siendo retirado, ante las cámaras de las televisoras nacionales, por encargados del Partido gobernante para su campaña política del 2018.