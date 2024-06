En cualquier colonia le van a decir que se batalla por el agua: habitantes de Madero

“Aquí al que le pregunte, en cualquier colonia le van a decir que se batalla por el agua agua.” manifestó un vecino de la colonia Nuevo Linares de Francisco I. Madero, por el desabasto de agua potable que en los últimos años persiste en el municipio en el área urbana y rural.

Afirman que hay ocasiones que tienen el servicio diario, pero, solo por muy pocas horas y a veces cada dos o tres días, por lo que repitieron que siempre deben tener agua almacenada, para sus actividades cotidianas, pero dijeron que la situación es desesperante por el intenso calor que se registra.

“Tenemos que ponernos listas porque a veces en la madrugada si sale, que no ve que no hay tanta gente agarrando agua o a veces si nos la echan todos los días, pero nomas un chorrito un rato, dos horas o tres horas en la mañana y ya en la tarde sale otra vez una hora y media o dos, o a veces nomas hay agua cada tercer día o dos y así hemos estado batallando últimamente y es bien desesperante y en los ejidos están peor, eso cualquier gente lo sabe aquí no hay quien diga que no batalla por eso”, dijo una señora.

La misma queja la hizo un señor y dijo que no encontraríamos a una persona que dijera lo contrario, “Aquí al que le pregunte, en cualquier colonia le van a decir que se batalla por el agua. A veces llega diario y empieza a salir a las diez o a las once o a veces más temprano y luego ya en la tarde, también a veces nomas unas horas o si no llega allá a las cansadas y así nos hemos estado llevando en los últimos años, luego toda la gente sabe que se vende el agua”.