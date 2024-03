En conflicto, mesa directiva del módulo XII de Madero; acusan intromisión del alcalde

Continúa el conflicto por la mesa directiva del módulo de riego número XII “La Marinera” el cual se encuentra en el ejido Lequeitio de Francisco I. Madero, en donde acusan la intromisión del alcalde Jonathan Ávalos Rodríguez, ya que aseguran que mandó al personal de la presidencia para impedir que la contraparte tomara posesión de la oficina.

Se dijo que alrededor de las 8:30 de la mañana de este viernes ambos grupos que se acreditan la presidencia de mesa directiva del módulo llegaron al edificio de Centro de Atención al Desarrollo Rural (Cader), pero el grupo de personas que encabezaba Félix Ramírez se posesionó de las instalaciones para impedir que la contraparte ocupara las oficinas de la asociación de usuarios. Permanecían en el lugar con toldos, mesas y sillas, donde además se preparó alimentos

Incluso los que tomaron el Cader, algunas de ellas mujeres identificadas como activistas de Morena, pese a tratarse de un edificio público, impidieron el acceso al Siglo de Torreón y evitaron que se captaran las imágenes de las personas que se encontraban en el lugar, exigían además que se mostrara una identificación.

Se pidió una entrevista con los representantes del grupo y se negaron, no obstante Juan Carlos Marrufo Hernández, quien se encuentra a cargo del módulo de Repuve, que se encuentra en la presidencia municipal, accedió a explicar la situación, luego se acercó una persona que se acreditó como abogado.

“Son personas que quieren, como quien dice, posesionarse en donde no hubo algo legal, porque el presidente del módulo que es ahorita Félix Ramírez hizo todo lo conveniente a las normativas para ser presidente del módulo. Esto fue hace dos años, esa es la cuestión”.

Afirmó que el periodo de Félix Ramírez concluye a finales del 2024, ya que cada administración de la asociación de usuarios, es por tres años. Se les preguntó quienes eran los de la otra mesa directiva y dijeron desconocerlo.

“No sabemos, allá están (enfrente) necesita ir a preguntarles a ellos”, explicó la persona que se acreditó como abogado, quien agregó que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ya había emitido un pronunciamiento del conflicto.

“Conagua nos dice que no es una autoridad competente para determinar, quién es o cuál es el que tiene el derecho y ahora lo tiene que decir una autoridad competente, ya sea en materia civil o en vía judicial”, aunque dijo que no se ha puesto la denuncia en los tribunales.

El abogado afirmó que la mesa directiva se tendría que renovar en enero del 2025. Se le preguntó cuántos usuarios hay en el módulo y dijo que más de mil y trece ejidos de Francisco I. Madero, pero luego otra persona se acercó para manifestar que son 31 ejidos de Madero y Matamoros y más de 3 mil usuarios.

ACUSAN INTROMISIÓN DEL ALCALDE

Los integrantes del otro grupo se encontraban frente al Cader y después del medio día decidieron trasladarse a las instalaciones de la CNC, ya que esperaban a una comisión que se trasladó a las instalaciones de Conagua, en Torreón, pero afirmaron que tienen a la mayoría de los delegados, por lo que exigen el derecho que le corresponde a Juan Manuel Rojas, a quien no han dejado tomar posesión de la mesa directiva, pese a que tienen todos los documentos que así lo acreditan, incluso aseguraron que un juez les dio la razón y el acta está inscrita ante el Registro Público de la Propiedad.

“El acta que ellos ostentan es la de Mario Valdez, que desapareció prácticamente cuando se registra Juan Manuel Rojas. Mario terminó su periodo hace como cuatro años y no se hizo la renovación de la mesa directiva porque no nos pusimos de acuerdo, pero el señor Félix Ramírez usurpa funciones como presidente interino, cuando Conagua da el nombramiento de presidente interino a Juan Manuel López, que es de vigilancia de Mario Váldez y esa acta es la que ya no existe y Conagua insiste en sostener a esa administración de la vigililancia”, expresó el exregidor priista José Antonio Hernández

Afirmó que su grupo cuenta con el respaldo de 29 delegados más 10 de la pequeña propiedad, de un total de 31 y los estatutos establecen que debe haber alternancia, un periodo la pequeña propiedad y otro el sector social y deben permanecer por tres años, pero cuando concluyó el periodo de Mario Valdez no llegaron a un acuerdo, por lo que él continuó por otros dos o tres años, pero luego “amañandamente” Félix Ramírez reunió a un grupo de delegados la mayoría “ficticios” y con Conagua acordaronn en “lo oscurito” para sostener a Juan Manuel López, quien es el presidente de vigilancia pero que también deber considerarse a Gilberto Ibarra Padilla.

Manifestó que no es la primera ocasión en el que se registran enfrentamientos, hace unos meses se registró una trifulca en las instalaciones del módulo, en el ejido Lequeitio en donde incluso hubo detonaciones de arma de fuego y acusaron al alcalde, ya que afirman envió patrullas de Seguridad Pública.

“Ya ha habido varias confrontaciones porque ellos se niegan a darnos posesión de la mesa directiva, porque ellos tienen el apoyo de todos los empleados de presidencia y está grande el número, además hay gente que no es ni productora, pero la aprovecharon porque andan en la limpia de canales, son gente que traen trabajando en el plan emergente y se la trajeron para ser mayoría”, acusó Antonio Hernández.