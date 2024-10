Guste o no, el país cambió. Estamos en otro régimen que se contrasta claramente con el largo periodo que va desde 1988 a 2018. De manera contundente, el electorado mexicano votó y volvió a ratificar el movimiento de la Cuarta Transformación. El sistema de partidos tradicional se quebró. Ya es historia. A pesar de los millones de votos que sustentan ese cambio, hay quienes no terminan de entender lo que pasó: un tren llamado Morena. Así como en la política, el movimiento tectónico también afectó a los medios.

Literalmente, asistimos al ocaso de los grandes medios, y de paso, al descrédito hasta el ridículo de los "intelectuales". Dresser, Aguilar Camín, Krauze, Castañeda y compañía. Actualmente la batalla se lucha en la esfera del poder judicial. Ilusoriamente, ese poder se pretende también legislativo. Les indigna la reforma recién aprobada, pero no les molesta en lo más mínimo, que, desde hace varias décadas, el sello de la casa es la ausencia de justicia. Desde dicho poder, hay crítica y protesta, pero no corresponsabilidad. La reforma ya pasó, por lo tanto, quedan dos caminos. Promover amparos improcedentes… o asumir los cambios como oportunidades. A estas alturas, más vale adaptarse a los cambios que los tiempos imponen, que añorar inútilmente el antiguo régimen.

Durante una larga época, los consorcios televisivos del país fueron sumamente poderosos. Hoy están en crisis, por señalamientos y acusaciones de corrupción. En el antiguo régimen, las televisoras eran parte del poder político. No deseaban independencia, ni autonomía, o ser contrapeso, sino poder y negocios. De esa manera, el Telesistema mexicano (1955), se consolidó en el siglo pasado, como una pieza fundamental de los sucesivos gobiernos del PRI. Sin tapujos, el Tigre, Emilio Azcárraga Milmo, se asumió como un fiel "soldado" de ese partido. Útil al sistema, no se entiende el poder del otrora régimen hegemónico y autoritario, sin el papel de Televisa. La complicidad de la empresa con el poder es bien sabida, y se puede hacer todo un apartado en la historia de los medios de comunicación. Sin credibilidad, no les queda más inventar cada temporada, algún reality show, aunque con el riesgo, de que las mismas marcas patrocinadoras, se retiren tras contenidos que van desde la irrelevancia a lo tóxico. En esas circunstancias, el presidente de Televisa, Emilio Azcárraga Jean, salió por la puerta trasera. La escena es signo de los tiempos. Con el viejo régimen, había protección e impunidad, pero al tiempo, lo que fue la poderosa televisora, hoy queda expuesta por escándalos de corrupción relacionados con supuestos sobornos para lograr las transmisiones de varios mundiales de fútbol. Hasta ahí, la relación corrupta no es ajena a la FIFA, por el contrario, es acorde a sus "principios". Para desgracia de los aficionados, el fútbol no es un deporte, sino un negocio. Como signo de los tiempos, quedó la renuncia de Azcárraga Jean.

Por las mismas va Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, a quien ya se le juntan los casos. Por supuesto, el magnate no renuncia, pero arrastra pesados lastres. Deuda millonaria de impuestos al gobierno mexicano. El tiempo se agota y sólo los ministros de la Suprema Corte, nombrados durante el viejo régimen, lo protegen. Sin duda, su caso pinta de cuerpo entero al poder judicial ¿Cuánto más? Por otro lado, enfrenta demandas de sus acreedores en Estados Unidos… y hasta la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en nuestro país, lo cual ya es mucho decir, lo multó por infringir la Ley del Mercado de Valores. Pero no nos engañemos, ninguno de los opinadores "críticos" de ambos medios, habla del tema. Por el contrario, guardan silencio cómplice.

Entre tanto, ambos casos representan también, ese momento de cambio y ruptura que se vive en el país.

