Embargan la casa de Adrián Uribe tras recibir mala asesoría legal

En 2016, el conductor Adrián Uribe daría por finalizada de manera "repentina" la relación laboral con un grupo de cinco músicos que trabajaban con él, lo que resultó en una demanda por despido injustificado y posteriormente puso en riesgo una de sus propiedades.

El programa "Chisme no like" informó el año pasado que el famoso y su empresa KG Talento decidieron, en aquel entonces, optar por pistas musicales en lugar de mantener la contratación de los artistas. El músico más antiguo en el grupo había trabajado con Uribe durante ocho años. Ante esta situación, supuestamente se les ofreció una liquidación de 10 mil pesos, lo que no les pareció justo.

La demanda se presentó contra el también actor, Laura García Uribe, Mauricio García Uribe y la empresa involucrada. A pesar de que el famoso buscó asesoría legal de manera oportuna, esta resultó ser deficiente, lo que complicó el proceso.

Lo que originalmente pudo haberse solucionado con un pago justo por el trabajo de los músicos, para 2023 se había transformado en una deuda de 6 millones 341 mil 849 pesos, que incluía la indemnización por despido injustificado y prestaciones adicionales.

A lo largo del tiempo, se ha detallado que el conductor ha contratado a nuevos abogados, pero estos solo han logrado retrasar el tema legal. Según el medio, "a estas alturas ya no hay manera de revertir nada", y debido al estado del juicio, no hay forma de evitar el pago.

Recientemente, Mariana Gutiérrez, actual asesora legal de Adrián Uribe, habló en el programa de YouTube de Gustavo Adolfo Infante para confirmar que la casa del actor había sido embargada. Sin embargo, explicó que este embargo fue un procedimiento indebido, y procedió a dar detalles de lo sucedido con el inmueble.

En primer lugar, explicó el significado de embargar una propiedad: "En el título de propiedad se realiza una anotación preventiva por orden del juzgado al Registro Público de la Sociedad y de Comercio, en los folios reales. El folio real es el documento que confirma que la propiedad pertenece a una persona".

Además, señaló que la medida de embargo precautorio solo se especifica en un documento para impedir que la propiedad pueda ser vendida, transferida o sometida a cualquier otro tipo de movimiento: "Para que queden esos derechos de deuda a favor de quien la está embargando", especificó.

Gutiérrez también comentó que durante el caso, Adrián tuvo una "pésima defensa. Fue muy mal llevado ese juicio. Lo embargan porque esa deuda (laboral) nunca la tuvo con los trabajadores". Asimismo, agregó que el proceso hasta el momento quedó sin efectos, lo que significa que ahora ella se encargará de llevar adelante el juicio y esperan obtener una sentencia favorable.