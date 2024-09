Elementos de Seguridad del Estado se unen en apoyo al bebé Iker, quien lucha por su vida

En caravana, con torretas encendidas y con su uniforme a línea, fue como arribaron elementos de las diferentes corporaciones policíacas del Estado a cumplir con una misión especial, entregar el apoyo prometido para el pequeño Iker Antonio, quien lucha por su vida en el Hospital Infantil Universitario, en donde permanece desde hace más de un mes, debido a que nació a los seis meses y medio de gestación.

Un apoyo por 100 mil pesos, fue lo que se entregó en la caja de la institución de salud, la cual se logró reunir con el apoyo de los elementos de Fiscalía de Justicia del Estado, Policía Civil, Grupo de Acción y Reacción y Policía Especializada, quienes al conocer el caso del pequeño de poco más de un mes de vida, no dudaron en cooperar.

A las afueras del Hospital, sobre la calle Bravo, es donde se encontraban los papás del pequeño, Sofía Puga y Marco Antonio Gallardo, ofreciendo sus burritos para obtener recursos para poder solventar los gastos que se han generado por las complicaciones que ha presentado su hijo, cuando llegó el grupo de elementos, para cumplir con lo acordado.

“Por medio de redes sociales, de las actividades que han venido haciendo, de la venta de burrito, es como nos enteramos”, comentó Gerardo Sánchez, comandante del grupo de Acción y Reacción grupo Laguna, sobre cómo supieron del caso del pequeño Iker.

Se trata de un pequeño que nació justo a los 6 meses y medio de gestación, pues de acuerdo con su madre, su nacimiento estaba programado para el mes de noviembre, pero de un día a otro, todo cambió.

“Un domingo estábamos almorzando, a las 2 de la tarde empecé con dolores pero no era momento de yo aliviarme, me habían dado fecha para noviembre, se me adelantó mucho”, compartió Sofía, su joven madre.

De recetas son de 2 mil pesos diarios lo que deben reunir los padres para la compra de medicamentos, los cuales se han cubierto con diversas actividades, así como con la venta de burritos que decidieron emprender a las afueras del Hospital Infantil, en donde se la han pasado las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en espera de que la condición de su pequeño mejore.

Al momento de acuerdo con Marco Antonio, hasta este lunes la cuenta del Hospital había alcanzado los 137 mil 972 pesos, ya que el bebé se encuentra dentro del área de cuidados intensivos, aunque ya no se encuentra intubado, por lo que el pronóstico es favorable, sin embargo podría pasar varias semanas más, ya que esperan que gane más peso.

“Este tipo de situaciones es algo que no se debe dejar pasar, a cualquiera se nos puede ofrecer, todos estamos en esta posibilidad, entonces precisamente, en el momento en el que nos enteramos, la preocupación fue esa, ver la forma de apoyarlos”, dijo el comandante de la PAR, antes de hacer entrega de lo reunido por elementos de seguridad del Estado. Pero no es la primera vez que lo hacen, ya que el pasado domingo visitaron a un pequeño que se enfrente a un diagnóstico de cáncer y quien deseaba conocerlos y subir a las unidades, por lo que no dudaron en cumplir ese sueño. “Estamos para apoyar y sabemos que no hay algo mejor para nosotros como servidores públicos, poner nuestro granito de arena para poder apoyar a la gente”.

Hacer este tipo de actividades, es para ellos motivación para continuar con su misión de salvaguardar la integridad de los ciudadanos. “Es una motivación, es una satisfacción fuerte, es grande porque nos damos cuenta de que estamos haciendo lo correcto, somos policías por convicción y lo que hacemos es precisamente es lo que nos permite a crecer como personas”.