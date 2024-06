Elecciones Monterrey: Mariana Rodríguez denuncia uso de su voz para llamadas este 2 de junio

Este 2 de junio, la candidata por Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Monterrey, Mariana Rodríguez Cantu publicó un video advirtiendo contra llamadas usando su voz.

A través de redes sociales, Rodríguez Cantu denunció que acudirá al Instituto Nacional Electoral (INE), luego de que se usara su voz para realizar llamadas por la madrugada de este domingo.

La primera dama de Nuevo León reiteró que no es su voz ni era su equipo y se utilizó inteligencia artificial “ustedes mismos me han dicho que no se parece a mi voz” y lo hicieron en Guadalajara y Puerto Vallarta.

Señaló que no está rompiendo la veda y exigió que el INE aclare las llamadas “para incomodar y despertar a las personas a las 3-4 de la mañana”.