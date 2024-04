El verdadero riesgo para Brugada

El verdadero riesgo para Morena y Clara Brugada (con impacto natural desde la Ciudad de México en la contabilidad electoral de Claudia Sheinbaum) radica en sus propias filas directivas internas, en los pleitos entre facciones, en el desencanto o franca repelencia que han producido incorporaciones de saltimbanquis y corruptos con dinero para hacer campaña y pagar acciones electorales.

Además, una visión acrítica, rayana en la soberbia, de parte de candidatas y sus equipos (nacionales y chilangos) que se beben sus propios elíxires triunfalistas y creen que hay una mayoritaria tendencia "progresista" de casi obligada adhesión a los postulados de la 4T. Las encuestas de opinión, tan favorables a Sheinbaum y también a Brugada, aunque con menores márgenes favorables a esta última, alientan esa marcha aparentemente victoriosa, exultante en lo numérico pero falta de plenitud ideológica y salud doctrinal.

El debate dominical entre candidata y candidatos a gobernar la capital del país ha sido tomado por la corriente políticamente conservadora como una oportunidad para pretender el alcance de quien fue alcaldesa de Iztapalapa. Cual si no fuera quien es, como si no fuera el jefe de un grupo cebado en la corrupción no solamente en lo inmobiliario, Santiago Taboada dio un concierto de cinismo al que Brugada no pudo situar de manera contundente en su partitura de impostación.

Visto como está que Xóchitl Gálvez no está equipada para un avance electoral competitivo, la intencionalidad de quienes invierten en las cartas opositoras está girando hacia Taboada, bajo el supuesto de que podría dar a Clara una pelea cerrada.

Pero la plaza de izquierda, o progresista, o como deseé llamársele a la Ciudad de México, puede quedar en entredicho por causas internas acumuladas, no por las derivadas de la estridencia del jefe del Cártel Inmobiliario. El choque o la ruptura original viene de 2018, cuando Ricardo Monreal objetó la postulación de Claudia Sheinbaum a la jefatura del gobierno capitalino, que el zacatecano consideraba se la había prometido el máximo jefe tabasqueño desde que lo envió a desbancar al bejaranismo (al profesor y a Dolores Padierna) de la delegación Cuauhtémoc.

Mal remendadas las rupturas con la entrega a Monreal de la coordinación del Senado, y el respeto a las posiciones del monrealismo en Zacatecas y la promoción de otras, en 2021 el choque volvió a producirse a la hora de las candidaturas a la elección intermedia. Sheinbaum impuso sus decisiones como responsable política de la demarcación y se produjo la derrota del morenismo en más de la mitad de las alcaldías. Monreal defendió su coto con una creación excéntrica (Sandra Cuevas) que derrotó a Padierna a la que pretendían devolver la Cuauhtémoc, y se le responsabilizó en las alturas de Palacio de otros fracasos del claudismo electoral.

Ahora persisten las confrontaciones y el jugar al fuera de lugar en la contienda chilanga, con Clara Brugada tocada de inicio por haber sido designada candidata por razones de género y no por haber obtenido el primer lugar en las etéreas encuestas que dieron el triunfo a la carta empujada por Sheinbaum, el jefe policiaco Omar García Harfuch.

Ya en la recta final, a pocas semanas de la elección, el punto clave de Morena y sus aliados está no tanto o no solo en el debate y sus también debatibles resultados o especulaciones, sino en el fortalecimiento interno, en la recuperación de una imagen de unidad verdadera, no de pose, y en la confrontación firme de los devaneos cínicos del ala más corrupta de la derecha y sus aliados.

Astillas: A la hora de cerrar la presente columna continuaba la discusión, en lo particular, de las reformas legales al sistema de pensiones, que permitirá pasar a un nuevo fondo las pensiones que en determinadas circunstancias no hubiesen sido retiradas por los ahorradores… La oposición asegura que este rediseño constituye un robo al dinero de particulares y tal argumento será otra bandera intensa rumbo a las elecciones de junio… ¡hasta mañana!