El urbanismo pictórico de Anco

Hablar de Anco (Juan Carlos Galindo), es hablar de un artista urbano en toda la palabra. Comenzó a pintar en las calles de Gómez Palacio empleando botes de aerosol, haciendo que los muros de esa ciudad hablaran a finales de los años noventa. A esas cualidades pictóricas se les unió la música y la escritura, lo que lo hizo formar parte del colectivo de hip hop Rango Bajo. Anco recuerda que empezó a pintar paredes mientras cursaba la escuela secundaria.

Años más tarde, aproximadamente en el año 2002, entró a la Universidad Autónoma del Noreste (UANE) para formarse como diseñador gráfico. Fue ahí cuando comenzó a experimentar en cuadros con técnicas como el acrílico, aunque él no se considera un artista como tal, más bien se ve a sí mismo como un simple ilustrador, un diseñador. “Desde ahí hasta la fecha he hecho cuadros, tal vez no profesionalmente, pero sí formalmente”.

La noche de este jueves, Anco inauguró su primera exposición colectiva en el Centro de Convenciones Francisco Zarco, titulada El recuento de los daños. La organización estuvo a cargo de la Dirección de Arte y Cultura de Gómez Palacio y la muestra estuvo conformada por una veintena de piezas elaboradas con técnicas como acrílico, acuarela, grabado y técnicas mixtas. La mayoría de las obras fueron prestadas, ya que forman parte de colecciones privadas.

“Me gusta más el acrílico, porque es más fácil de resolver: pones capa tras capa. El óleo se batalla más”.

La obras pictóricas de Anco incluyen rostros humanos y elementos urbanos.

La obras de Anco incluyen rostros humanos y elementos urbanos: camiones, edificios, elementos de grafiti. ¿Por qué elegir estas figuras? El artista considera que cada rostro tiene una historia, aprecia las riquezas de las facciones, especialmente cuando pinta a indigentes, lo que le permite encontrar belleza en la fealdad.

“La fealdad de la calle, de no tener un hogar, eso artísticamente es muy rico, ¿sí sabes cómo? Aparte, es una historia dramática, algo duro […] Muchos artistas hacen lo mismo, yo no estoy descubriendo nada”.

El recuento de los daños nació de la idea de Anco de tener un portafolio propio. Fue la primera vez que estas obras convivieron entre sí, pues todas fueron realizadas en distintas etapas de la vida del artista desde 2008 a la fecha. Exponer su arte de esta manera le genera una sensación distinta a que si lo hiciera con en los muros de la calle.

“Los grafiteros siempre tienen la emoción de salir a pintar y saben que sus pintas se las van a borrar al poco tiempo, pero los cuadros que he hecho permanecen en la pared de alguien y pueden durar años ahí. Entonces, sí me emociona porque es mi primera exposición individual y es el compilado de 18 años, una colección de trabajos que he hecho con mucho esmero”.

A lo largo de su vida, la pintura ha sido un reflejo de algo que el artista sólo es capaz de expresar por medio de ella, de dibujos, de trazos.

Algo que también lo ha inspirado para publicar su propio fanzine nutrido por bocetos de su autoría. “Mis obras no son muy conceptuales, son más bien fáciles de digerir. Son muy figurativas y también ilustrativas. No son simbólicas, son muy explícitas”. Cabe señalar que el nombre de la exposición responde a una metáfora que el artista crea respecto a las experiencias adquiridas en sus años de trayectoria.