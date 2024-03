Román Alberto Cepeda González visitó las instalaciones de El Siglo de Torreón y en entrevista, comentó que el Centro Histórico es parte fundamental de su Plan de Desarrollo Municipal, por lo que realizar el proyecto del Corredor Matamoros era fundamental para consolidar el Circuito Colón.

Cepeda González reconoció que la movilidad y la infraestructura es un eje que se está concretando en este último año de gobierno, además está el Giro Independencia, el Centro Cultural Norte y desde luego, el drenaje pluvial, que adelantó, puede consolidarse una primera etapa en un corto plazo.

El alcalde de Torreón recientemente se registró como candidato del PRI para reelegirse por otros tres años y comentó que las obras van avanzando. "Torreón está creciendo y es importante la movilidad y la infraestructura". Argumentó que Torreón tiene una población de 800 mil habitantes pero hay una población adicional de 300 mil habitantes que vienen a hacer negocios, a temas médicos, que vienen de otros municipios, por lo que es clave brindar todo lo necesario para que inviertan, visiten y se queden en Torreón.

"En el tema de la infraestructura, sobre todo con el 'nearshoring', las vialidades son una pieza clave", dijo.

Román Cepeda comentó que todos los proyectos iniciaron desde el primer año de su gobierno y el tercer año es de consolidación.

Precisó que hay otra parte que tiene que ver con los espacios culturales y de recreación. El corredor Matamoros, que es parte del Circuito Colón y que su vez forma parte de la rehabilitación del Centro Histórico. Todo esto tiene que ver con el crecimiento y el desarrollo industrial. El hacer infraestructura es clave.

Dijo que actualmente no se puede apostar por traer más y mejores empresas y empleos de calidad si no se cuenta con la infraestructura necesaria y adecuada (hospedaje industrial), si no se tienen espacios de recreación y culturales, sin embargo reconoció que la seguridad es fundamental 'si no hay seguridad, no hay nada'. El alcalde dijo que el proyecto del Corredor Matamoros se retrasó con relación a la fecha programada pero salió adelante.

CONSOLIDACIÓN DEL CONSEJO

Adelantó que actualmente se está trabajando en la consolidación del consejo del Centro Histórico, con el objetivo de fortalecerlo y propiciar su crecimiento, por lo que se trabaja en incentivos, y estimó que en 15 días podría estar consolidada la propuesta.

"Lo común es que los desarrollos se van fuera de los Centros Históricos de las ciudades, por lo que es importante que el municipio actúe para generar desarrollos de vivienda, de negocios, restaurantes, comercios, centros educativos que ya están ahí en el Centro'. Detalló que se busca un ganar-ganar.

Comentó que hay cosas que tienen que ver con orden y reglamentación y con la recaudación de recursos, que van a ir orientados en fortalecer el Centro, "por eso se revivió el estacionamiento de la Plaza Mayor Este tercer año será de consolidación".

PUERTA ABIERTA

Para Cepeda González, la ciudadanización es fundamental ya que se logran consensos muy útiles.

Con relación al mayor reclamo de la ciudadanía que tiene que ver con el drenaje, comentó que sigue la puerta abierta para el diálogo con las tres órdenes de gobierno, ya que la inversión es millonaria y se debe trabajar en conjunto.

Recordó que fue la razón por la que viajó a Bruselas con el objetivo de obtener recursos internacionales, "pero es un trabajo que se tiene que hacer en las tres órdenes de gobierno. Torreón está abierto, en el corto plazo se pueden invertir 500 millones de pesos y se puede tener una solución de una tercera parte del problema".