Subió al escenario pasadas las 19:00 horas de este jueves. El público de El Siglo de Torreón esperó expectante a que tomara la palabra. Armando Fuentes Aguirre “Catón”, cruzó el desierto coahuilense y visitó la Comarca Lagunera para presentar ‘México en mí’ (Diana, 2023), su más reciente libro, donde recopila las crónicas de los viajes más significativos que ha realizado durante sus 85 años de vida.

Tras anunciarlo, don Armando se levantó del sillón. Un ejemplar de ‘México en mí’ se mostraba azul sobre una mesa que estaba a su costado. Amo y señor de la noche, el escritor y periodista dio acción a su voz para comenzó a dibujar anécdotas a través de sus palabras; viajó por su infancia, recorrió sus primeras andanzas en el periodismo y enlistó las lecciones más importantes que ha aprendido en el periplo que le representa la existencia.

Armando Fuentes Aguirre.

“Hoy por la mañana salí de mi casa, y no sabía que a esta hora iba a estar también en mi casa: El Siglo es mi casa. Debo decirles algo, en más de un centenar de publicaciones aparece mi columna, sale en los periódicos de mayor prestigio en el país. De todos ellos, de todos, el único al que fui a pedir ser admitido, fue El Siglo de Torreón. Todos los demás me llamaron. A El Siglo vine yo a pedir el gran honor de escribir en las páginas de este periódico lagunero. De ahí empezó una serie de sucesos que llevó a la escritura de este libro. Se llama ‘México en mí’ y es una declaración de amor a este país maravilloso”.

Se trató de una charla amena, que en ocasiones empleó el humor para realizar reflexiones filosóficas. Fue un diálogo donde el autor recalcó su amor por México, pues si Herodoto tituló a cada uno de sus libros con el nombre de una de las nueve musas griegas, la gran musa de ‘México en mí’ es la nación misma.

Ovación. Al término de su intervención, el público se puso de pié para reconocer al periodista coahuilense y su amplia trayectoria.

A lo largo del libro, el cronista conversa con la gente, rescata sus historias, pinta cada párrafo con el óleo de la anécdota. Las tradiciones aparecen frente a sus ojos como un tesoro, entre mercados, plazas, iglesias, cafés y hasta cantinas. Un tesoro cuyo cofre es abierto con la llave de la palabra.

Por eso lamentó la actual situación del país, que en ocasiones hace peligroso transitar sus carreteras, pero se dijo afortunado de haberlas podido recorrer durante todos estos años. De Tijuana a Mérida, desde sus desiertos más llanos, hasta sus relieves desbordados de verdes paisajes, ‘México en mí’, es un poema narrativo que evoca a esa Suave Patria con la que soñó Ramón López Velarde.

En última instancia, el autor compartió la anécdota de cómo conoció a su esposa, doña María de la Luz de la Peña de Fuentes, quien falleció en junio pasado: su automóvil se había descompuesto, tuvo que tomar el autobús para ir al trabajo. Entonces ella subió al transporte público y él supo de inmediato que era la mujer de su vida.

“Bajó la muchacha, la seguí y le dije: ‘¿me permites que te acompañe?’. Ella, un poco desconcertada, respondió: ‘está bien’. Y yo le dije ‘pero que te acompañe toda la vida, ¡eh!’. Ella se río, salimos los siguientes días, y una semana después de haberla conocido le propuse matrimonio. Y asómbrense ustedes, me aceptó”.

Doña María de la Luz fue su compañera de vida durante 60 años. “Dios la necesitó y se la llevó con él. No sé por qué. Yo la necesitaba más, pero me consuela su recuerdo y me consuelan ustedes, ‘mis cuatro lectores’ que me dan su compañía. Y entonces, a ustedes, laguneros, les dejo mi gratitud y mi afecto, y a La Laguna le dejo mi corazón y mi alma”.

Don Armando agradeció con los brazos abiertos, el público se puso de pie y el resonar de una ovación viajó por el salón.