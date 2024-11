'El Rorro Catrín'; conductora de autobús en Gómez Palacio vuelve a deslumbrar con su decoración

El autobús lagunero conocido como "El Rorro", impactó el pasado jueves con su decoración de Halloween, así que este dos de noviembre tenía que lucirse y ahora sí que se volvió, un, "camión catrín".

Su conductora, Paloma de la Vara, se dio a la tarea de decorar su "Rorro" (Como ella bautizó a su unidad), con detalles de la celebración del Día de Muertos.

En diversas imágenes, se aprecian los detalles que puso en el interior del bus como catrinas, hasta una del Santos; flores y otros cosas propias de este día. En el exterior colocó flores y además lleva dulces para sus pasajeros.

"Si me han de matar mañana , que me maten de una vez. El mexicano la festeja , la contempla cara a cara , con impaciencia desdén o ironía Celebrando este 2 de noviembre a nuestros seres queridos que gozan de la vida eterna. Pide tu calaverita. Cereso 103", escribió Paloma en las fotos de su autobús que recorre las calles de Gómez Palacio.

"Yo lo hago porque me gusta. Soy muy detallista y creativa, y me siento contenta, sobre todo por los niños, a quienes les saco una sonrisa al darles un pequeño dulce. También a los adultos, algunos de los cuales me felicitan por la creatividad y la decoración. Trato de hacerlo en cada fecha festiva", comentó Paloma a El Siglo el día que adornó su bus de Halloween.