El que sienta que se va a enfermar que de una vez pida licencia: Ricardo Anaya

El senador Ricardo Anaya advirtió contra la reforma judicial y dijo que no pasará en el Senado, pese a que Morena y aliados solo requieren un voto para aprobarla.

En entrevista con la periodista Azucena Uresti, Anaya afirmó que votará en contra y declaró “ahí es donde hay que poner la lupa, hoy somos 43 personas que no militamos en el oficialismo, que tenemos el mandato de nuestros electores porque no se le olvide a la gente que 43 % no votó por Morena”.

El panista reiteró que el ojo de los ciudadanos debe estar en el Senado porque “no es nada más que uno vote con ellos… con un senador o senadora que falte, es que ‘se enfermó, es que tuve covid, qué creen lo dejó el camión, lo dejó el avión, se le ponchó una llanta, su hijo tuvo un accidente’ , dijo al referirse a posibles excusas.

Para agregar “el que sienta que se va a enfermar que de una vez pida licencia y deje que tome protesta su suplente porque ahí sí la opinión pública tiene que ser implacable con los 43”.

Señaló que entiende a los de Morena porque hicieron campaña prometiendo la reforma y deben cumplir con los votantes, pero si la oposición hizo campaña prometiendo que no se iba a doblar, vender ni amenazar, “tenemos una obligación moral de votar en contra de esta reforma”.

Se preguntó quién será el traidor, “el judas que se venda por unas monedas” y criticó que pueda existir una traición “más oculta” al recordar que ha visto a legisladores fingir enfermedades e incluso pedir una ambulancia para evitar participar en la votación.

Manifestó que como oposición, se va a estar en contra de ciertos ciertas reformas o leyes, pero siempre se debe presentar una iniciativa.

Y cerró con un rechazo a la alianza electoral con el PRI, llamando a que el PAN presente su propio programa.