El principio del fin de AHMSA

En 2012, Alonso Ancira pagó casi 3 millones y medio de dólares a Emilio Lozoya por supuestas asesorías, y para que, presuntamente, una vez que fuera nombrado director de Pemex, favoreciera con contratos a la empresa Altos Hornos de México.

En diciembre de 2013, una vez que Lozoya fue puesto a la cabeza de Pemex en el sexenio de Enrique Peña Nieto, compró la planta Agronitrogenados, propiedad del dueño de AHMSA, Alonso Ancira Elizondo. La petroquímica se encontraba en condiciones de chatarra. Estaba valuada en 58 millones de dólares y Pemex pagó 257 millones por ella, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En agosto de 2018, se expusieron irregularidades y presuntos actos de corrupción en la compra de la planta ubicada en Veracruz. En 2019 se inició la causa penal 211/2019 contra el magnate del acero y el exdirector de la petrolera estatal.

Alonso Ancira huyó de México, pero fue ubicado por la Interpol en la isla española de Palma de Mallorca, donde fue aprehendido a finales de mayo de 2019 y privado de su libertad en una prisión española. En la península ibérica se inició su juicio de extradición, promovido por la Fiscalía General de la República (FGR) de México.

El 3 de febrero de 2021, fue extraditado de España a México y el 4 arribó a su país natal e ingresó al Reclusorio Norte con cargos de utilización de dinero ilícito.

El 20 de abril, obtuvo su libertad y la suspensión del proceso penal federal en su contra, al firmar un acuerdo reparatorio a favor de Petróleos Mexicanos. Se comprometió a que Altos Hornos de México reembolsaría 216 millones de dólares a Pemex.

El 23 de noviembre de ese año, pagó AHMSA los primeros 50 millones del acuerdo reparatorio a la paraestatal.

En noviembre de 2022, pagó 54 millones más, como segundo aporte al convenio, con lo que abonó en ambas vistas 108 millones de dólares. En noviembre de 2023 debió pagar los 180 restantes, pero obtuvo una prórroga hasta 2024.

Fue ese mismo año, en mayo, cuando promovió un amparo contra la paraestatal y demandó la revisión del acuerdo reparatorio, argumentando que el monto demandado por la petrolera estatal era demasiado alto.

El último día de noviembre de 2024, debe pagar AHMSA los 108 millones restantes del acuerdo a Pemex, pero todo indica que no los va a pagar, y la petrolera podría demandar hacerse con el control de las acciones de la acerera, puestas como garantía de pago. Pero la empresa está en quiebra y bajo el control judicial del Juzgado Segundo de Distrito, por lo que no podrá, según especialistas, adueñarse de la siderúrgica. Sólo podrá quedarse con los títulos accionarios, los papeles, que ya no tienen valor.