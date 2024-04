El PRI tiene dividido a Saltillo: Diego del Bosque

El debate entre los candidatos a la alcaldía de Saltillo permitió conocer que el PRI tiene a Saltillo dividido, sostuvo el Presidente del Comité Ejecutivo en Coahuila de Morena, Diego del Bosque.

En ese sentido, afirmó que fue un debate que permitió conocer los proyectos distintos, proyectos contrapuestos de ciudad, así como la propuesta del candidato del PRI que básicamente es heredero de la monarquía de Saltillo.

“Es compadre de Manolo Jimenez, su suegro es Isidro Lopez, ambos ex alcaldes, representa al grupo político que ha gobernado en los últimos 15 años la ciudad y que básicamente como se planteó en el debate, tienen a un Saltillo dividido, están las colonias del norte en donde curiosamente viven todos los políticos del PRI, que no les falta servicios, no les falta agua, tienen casetas de vigilancia, seguridad; y en el Saltillo del sur, oriente y poniente, donde son colonias populares, olvidadas, marginadas, a las que solo van en época electoral para comprar los votos, ese es el proyecto que representa el PRI”, expuso.

Por el contrario, dijo que el proyecto que representa Ale Salazar que hace equipo con la próxima presidenta Claudia Sheinbaum de Morena que viene la cuarta transformación en Saltillo y que todas y todos tengan acceso a una vida de calidad en la ciudad.

“Entonces creo que para eso sirve el debate, para que quede claro lo que representa el PRI y Javier Díaz, y nosotros en Morena”, afirmó.

En caso del Partido del Trabajo, quien tiene como candidata a la alcaldía a Diana Hernández, dijo que van a seguir en comunicación con ellos, sin embargo a su parecer, fue un error no ir en coalición con Morena, pero todo su respeto, y van a seguir buscando un entendimiento de cara a las elecciones.

“Nos parece que es un momento histórico que no se puede desperdiciar el ganarle al PRI en Saltillo y que por fin llegue la cuarta transformación a la capital del estado. Nos parece que se presta a la división del voto, entonces vamos a hacer un planteamiento respetuoso para que podamos unir esfuerzos”, afirmó.

Independientemente de eso, recalcó que Claudia Sheinbaum va a arrasar, están convocando al voto masivo, al Plan C, para tener la mayoría en el Congreso, al igual que en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. “Sabemos que eso va a ayudar mucho para que se refleje en los resultados y a Morena le va a ir bien tanto en Saltillo como en todo Coahuila. Ya estamos en la parte de cuidar el voto de la gente, porque aquí tenemos el PRI más cochino de todo el país, son expertos en la mapacheria electoral, entonces vamos a tener un plan blindaje de militantes y ciudadanos que apoyan la cuarta transformación para vigilar el desarrollo de las elecciones”, concluyó.