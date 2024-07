El Poder Judicial está secuestrado: diputado electo Antonio Castro

Hay grupos de intereses creados dentro del Poder Judicial que ya están muy viciados desde hace mucho tiempo, porque está secuestrado por estos grupos de interés y no dejan que se imparta la justicia como se debe, sostuvo el diputado federal electo, Antonio Castro Villarreal.

Por lo anterior, sostuvo que no es mentira, ni es una opinión que dan como MORENA, pues hay estadísticas oficiales donde cuatro de cada cien delitos que se comenten se resuelven, y en este país de las cien reformas o modificaciones de ley que hizo la Suprema Corte de Justicia inconstitucional, 76 han sido en contra de la Cuarta Transformación.

“Entonces hay grupos de intereses, hay grupos del crimen organizado porque hemos visto que por un error técnico, sueltan a capos o sicarios del crimen organizado, pero también por un error técnico se amparan y no dejan que las grandes formas del gobierno federal sigan su curso”, afirmó.

Por tal motivo, dijo que por eso están luchando, para que se logre esta Reforma, que es el inicio de algo más profundo, es el inicio de la democratización del Poder Judicial.

“Yo veo en algunos años como una visión, que viene la parte del fuero común, que es la parte local, donde también se tiene que hacer una limpieza y se tiene que hacer una Reforma muy profunda para darle certeza jurídica a las familias de las víctimas, a las familias que están dentro de los penales, y que no tienen sentencia y que deben de tener certeza jurídica para que la ley se cumpla y no se haga sin el principio de otorgar justicia expedita a las familias de Coahuila y de todo el país”, indicó.

Mencionó que dicha situación se viene presentando desde el periodo de 1994, donde Ernesto Zedillo anuló al Poder Judicial por un mes, quitó a 21 jueces y lo redujo a 11, y desde ahí viene un planteamiento un poco parcial del Poder Judicial.

“Por eso digo que está encapsulado con grupos de intereses económicos, políticos del crimen organizado, y si no son así, pues a veces te genera la sospecha de que son así, porque hay capos que los han sacado porque era punto y pusieron coma, y por eso lo tuvieron que sacar”, subrayó.

Insistió en que la justicia no tiene que ser un tecnicismo, tiene que ser un derecho y van a luchar por ese derecho.

“La gran mayoría de los cárteles se han visto beneficiados, en el sexenio de Zedillo no hubo un cártel que no fuera beneficiado, había un secretario de Seguridad Pública, que ahora está juzgado en Estados Unidos. Genaro García Luna, que era el secretario de Seguridad Pública con Calderón que beneficiaba al cártel de Sinaloa, y ahí también hubo muchos jueces que dictaminaban a favor de uno u otro cárteles, pero hay que seguir buscando esa limpia”, precisó.

Aunado a lo anterior, manifestó que si no era por una parcialidad o un negocio que tenían con los cárteles, pues la sospecha te da que estaban beneficiando a unos u otros, y no puedes ser así.

“El Poder Judicial tiene que ser neutro, y al único que le tiene que deber su posición de que está ahí un juez o un magistrado, un ministro, es al pueblo. El pueblo quita, el pueblo pone, ahorita la forma de selección de los ministros de la Suprema Corte, por dar un ejemplo, es una terna que da el presidente de la República, aquel ministro que termina su periodo, el presidente manda una terna, se aprueba en el Senado, y se ratifica a la Suprema Corte”, destacó.

Insistió en que esos siguen siendo sus acuerdos donde no tienen vocación popular, sin embargo hay que darle vocación popular para que no se deban a un interés político - económico, si no que se deban al interés del pueblo.

“La forma de seleccionar es 10 propuestas que va a dar el Poder Ejecutivo, 10 propuestas que va a dar el Poder Legislativo, 5 la Cámara de Diputados, 5 el Senado, y 10 el Poder Judicial, tiene que ser paritario para que se elija bajo la experiencia, es decir, que sean abogados que tengan la experiencia, que tengan una carrera judicial, o que tengan 10 años de conocimiento para esos cargos, y que no sean funcionarios públicos antes, ahora ni en el futuro, eso se va a evaluar en los perfiles y se va a someter a votación popular, no habrá campaña, solamente se van a prestar los tiempos de radio y televisión, y habrá foros en plazas públicas y universidades para que se elija el mejor perfil que si represente al pueblo y que le dé justicia al pueblo que es lo que más está luchando”, explicó.

Resaltó que para asegurar que ningún perfil esté relacionado con el crimen organizado, todas las agencias de investigación del gobierno federal, y de los tres poderes van a hacer una investigación, la Auditoría Superior que depende del Poder Legislativo, la Unidad de Inteligencia Financiera como quiera va a hacer una investigación, los órganos de control del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial harán una investigación de cada perfil que se proponga y sean los mejores perfiles evaluados y expertos en el tema, que den la certeza jurídica y le otorguen ese sentido de justicia que pide el pueblo de México.