El periodista J. Jesús Lemus denuncia los vicios del Poder Judicial en su nuevo libro

Al periodista J. Jesús Lemus (Moroleón, 1966) no le tiembla la pluma al momento de afirmar que el Poder Judicial en México está convertido en un cártel. Su postura es firme, porque declara con la experiencia de un inocente que ha pisado la prisión. Hace 26 años fue ingresado al penal de máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco, acusado por Genaro García Luna de ser uno de los líderes de la Familia Michoacana. Entre los muros oscuros de la impunidad vivió mil 100 días de terror, hasta que un juez determinó que no había elementos suficientes para retenerlo.

Ni en la cárcel dejó de ser periodista, por eso está convencido de que la palabra es su trinchera. Autor de distintos libros de investigación, ha escrito El Cártel Judicial. Radiografía de un poder fallido (Grijalbo, 2024), que recién presentó en la última edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL). En estas páginas, Lemus señala los vicios, las lagunas, los huecos burocráticos por donde la justicia suele escurrirse en México.

“Hablando como un afectado de la mala aplicación de la justicia, lo que encuentro es que el grave problema del Poder Judicial en México, no es la riqueza, pueden ganar lo que ganan y mucho más. El problema de ellos, de los jueces, magistrados y ministros, es que nunca vieron realmente el tema de la impartición de justicia, solamente la administraban, y administrar es dar lo necesario para equilibrar. No era impartir, porque cuando impartes, cuando das, das indiscriminadamente”.

Estos vicios responden al enriquecimiento ilícito, relaciones de poder o la venta de la justicia al mejor postor. Pero el análisis de Lemus va más allá y pone el dedo en la llaga de la prevaricación, es decir, cuando una autoridad dicta a sabiendas una resolución injusta, consciente del dolo.

“Yo mismo fui víctima de la prevaricación de un juez. Yo no tenía ni siquiera la más mínima sospecha de que judicialmente fuera procesado penalmente por ser narcotraficante. Y un juez dijo: ‘Eres narcotraficante’. Oye, ¿pero bajo qué pruebas? ¿Nada más porque lo dice el tipo que me está acusando, que es el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna? Esa prevaricación me hizo pensar en qué tan podrido estaba el poder”.