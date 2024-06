El panorama desde la orilla izquierda

Intentarcaptar y explicar desde la ribera izquierda el rápido fluir de los acontecimientos políticos requiere, entre otras cosas, aceptar como punto de partida que la realidad puede llegar a divergirde nuestros valores, preferencias y prejuicios. Sin embargo, en aras de la objetividad el observador que pretenda tomarse en serio está obligado a no forzar o distorsionar a sabiendas los hechos para hacerlos coincidir con sus preferencias e interpretaciones. Es humanamente imposible que el observador se despoje de toda su subjetividad cuando aborda algo que concierne a su idea del mundo, pero al final su tarea se desempeñará mejor en la medida en que puedadejar en un segundo plano sus preferencias personales.

Otro elemento por considerarcuando se intenta captar y explicar una realidad social compleja y de la que se es parte,es tener conciencia que al examinar cualquier estructura de poder oejercicio de autoridady por más legítimo que se les considere e identifique con sus valores y preferenciaspersonales el observador encontrará algo que falta o falla al confrontar la realidad examinada con "lo que debe de ser". En tales circunstancias suelesurgir la tentación de ignorar la contradicción, peroignorar u ocultar conscientemente las fallas de los actores con los que el observador simpatiza implica también perder la oportunidad deenfrentar el problema. En fin, mostrar e incluso ahondar de manera constructiva en imperfecciones o yerros en el ejercicio del poder con el cual el observador se identifica puede resultar incómodo, pero a la largatiene el potencial de ser un acicate para que se modifique la situación.

Quienes se proponen como su tareaobservar, entender y exponer la naturaleza del proceso político,pero desde fuera de las estructuras formales del poder -académicos, periodistas, editorialistas, intelectuales- pueden o no tener influencia detectable en la realidad que examinan, pero nunca serán "observadores inocentes". En el examen, explicación y difusiónde la naturaleza de la incesantelucha por el poder, todo individuo o institución que sistemáticamente se empeñe esa tarea inevitablemente asume los papeles de juez y parte, será "observador participante" y por tanto también unactor político, aunque situado en unsegundo planopues su tarea no implicarála responsabilidad de acciones concretas.

Bajo el supuesto de un entorno de democracia efectiva los analistas en lo individual,así como las instituciones que se asumen independientes en el escrutinio de los procesos que determinan la toma y ejecución de decisiones de poder, pueden ser actores reconocidos, marginales o de plano ignorados. Pero encualquier caso ejercerán una libertad de análisis y de expresión que no tienen quienes formalmente están dentro de los aparatos de poder público o fáctico. Si el análisis y la crítica se hacendesde la oposiciónse tiene un campo amplísimo para desarrollarel "arte" paradetectar y señalar las inevitables fallas tanto del gobiernocomo de sus aliados -personajes, partidos, organizaciones de la sociedad civil, poderes fácticos, etcétera- y del marco ideológico en que ambos se desenvuelven.

Por otro lado, desde la ribera izquierda y cuando la coyuntura lleva a un cambio de régimen como es hoy el caso en México, yla corriente del proceso político empieza a coincidir con los valores del observador algunos suponen que entonces el ojo de ese crítico va a modificar su modo de ver el entorno, que ya no buscará exponer las fallas del gobierno sino las de la oposición. No es o no deberíaser así. Desde la izquierda la crítica debe seguir teniendo como objetivo las acciones del gobierno -su gobierno- pero ahora con un énfasis en cómo se pone en práctica el proyecto de nación que le sirvió de plataforma electoral. Quizá el área más interesante y compleja de observar desde esta ópticadebe ser el examen de las pugnas y negociacionesentre los actores gubernamentales y los poderes fácticos que surgieron o se fortalecieron dentro de las estructuras oligárquicas del antiguo régimen y que son "enemigos naturales" del nuevo orden. Y es que,si bien una insurgencia electoral hizo perder a la derecha su control casi directo sobre las políticas públicas sustantivas, lo cierto es que el viejo sistema sigue manteniendo su predominio en el campo de la economía, de los medios de comunicación, de las religiones organizadas y de la relación con sus contrapartes en el exterior.

El antiguo régimen centrado en el arreglo oligárquicoya dejó de existir en México, pero el nuevo orden enfrentala formidable tarea de su consolidación. En este contexto las críticas hechas desde fuera,pero coincidentes en los objetivos del gobierno debenhacerse con sensibilidad: no regatear logros, pero tampoco disimular yerros. La complejidad del entramado social mexicano puede llevar a distorsionar el proyecto original como le ocurrió al liberalismo del siglo XIX o a la Revolución Mexicana. Y por eso el papel de la observación crítica desde la margen izquierda y desde ya debe enfocarse tanto en los adversarios del cambio como de los responsables de ese cambio.