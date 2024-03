"Este 2 de junio lo que nos estamos jugando es nuestra democracia, el país está en riesgo... y en juego", señaló el candidato a senador de la Alianza Fuerza y Corazón por México, Miguel Ángel Riquelme Solís.

Como senador, Riquelme Solís buscará impulsar el Modelo Coahuila en todo el país. "No podemos seguir eternamente blindados de Tamaulipas, Zacatecas, para que no entre la delincuencia. Que a todos nos vaya bien y se pueda tener un Modelo Nacional que nos permita blindar todas las regiones'.

Tras 25 días de un inicio de campaña intensa, en donde lo primero que hizo fue exponer su plataforma política, visitó las instalaciones de esta Casa Editora en donde expuso un punto toral de sus propuestas y desde luego tiene que ver con la Seguridad.

"Nos faltan 65 días de campaña, mañana (hoy) estaré en Químicas del Rey, Sierra Mojada, para cerrar en Hidalgo y Guerrero, en esta primera etapa".

El exgobernador de Coahuila precisó que anda muy tranquilo y con confianza, recorriendo y recogiendo las demandas de los coahuilenses. Comentó que ha percibido demasiada efervescencia, "desde los primeros días... generalmente la gente, ya faltando casi un mes, es cuando toma calor pero hoy la ciudadanía está más informada".

PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD

El entrevistado se mostró sorprendido, ya que a cada evento que van hay mucha participación de la sociedad y "no solo las estructuras del PRI, sino la sociedad civil en general".

Analizó que una parte viene por las redes sociales y los medios de comunicación, que permiten al ciudadano más información, que les permite saber a la perfección qué se juega en este proceso electoral.

En su campaña en particular, comenta que está impresionado por las peticiones de las personas, "la gente me tiene mucha confianza, me está proponiendo cosas que no sólo son del senado, probablemente por mi cargo anterior de gobernador y me da gusto, porque esto lo puedo transmitir a los funcionarios que pueden resolver algo. Finalmente nosotros trabajaremos con todos los 38 municipios".

MODELO DE SEGURIDAD

Riquelme Solís señaló que su plataforma política tiene un eje fundamental, que está relacionado con el tema de seguridad. "Yo sí quisiera que la gente supiera que en este proceso electoral lo que nos estamos jugando es la seguridad, la paz y el desarrollo económico, que tanto nos ha costado a los coahuilenses", acotó.

Destacó que Coahuila es uno de los estados que invierte mucho más en seguridad que cualquier entidad federativa. "En mi último año de gobierno nos dieron 224 millones de pesos, Coahuila invirtió mil millones más por año con recursos propios, es decir, aquí tenemos realmente una política pública que da resultados".

El candidato al senado por el PRI-PAN-PRD, destacó que los recortes fueron de 23 mil millones de pesos. De esos 224 millones, señala que se compraban 30 patrullas y se actualizaba el software en radiocomunicación, el sistema de videointeligencia y es todo. Pero, dijo, con los recursos propios se entregó un cuartel, "construimos cuarteles más pequeños, se le dieron armas a la policía estatal. Antes, toda esa inversión se obtenía con fondos federales que desaparecieron".

Como senador, si el voto le favorece, Riquelme Solís busca impulsar el Modelo Coahuila en todo el país, en donde se buscará el regreso de los fondos federales y además impulsar para que la coordinación de las policías se pueda integrar en un marco jurídico constitucional y no solamente por convenio.

Detalló que actualmente se sufren los embates de la falta de recursos, "fue una mentira los presupuestos que plasmaron, siempre fueron acompañados de recortes".

Lo que busca es que a través del Senado esto se pueda llevar al marco jurídico constitucional, donde son responsables de la seguridad de las y los ciudadanos. "Y si ustedes se fijan, en otros estados de la República se dice 'es que fue un delito federal' o 'fue un delito del fuero común' y la policía municipal y se deslindan".

En Coahuila, comentó que se combaten todos los delitos, desde el alto impacto hasta los de fuero común. "Un policía municipal le entra a combatir a la delincuencia organizada y en cada municipio hay un grupo de reacción, y lo que se busca es que este modelo se lleve a todos los estados".

Para el entrevistado, el principal interés es Coahuila, "pero lo que sí queremos es que Coahuila no se esté cuidando siempre, y que Coahuila pueda llevar este modelo a otras partes".

Precisó que por la ubicación geográfica, el estado es atractivo para las inversiones de todo tipo de industria, pero esto también lo vuelve atractivo para el tráfico de armas, de drogas, de migrantes y muchos otros delitos que el crimen organizado controla en el país.

"Hay ocho diputaciones federales en juego. Es importante que podamos ganar con María Bárbara Cepeda y Miguel Riquelme Solís", invitó.

OTROS TEMAS

El candidato de la Alianza Fuerza y Corazón por México señaló que hay todavía otros temas de gran trascendencia que fueron plasmados en su plataforma política. Uno de ellos es el tema de Salud.

Criticó que el actual gobierno federal primero instauró el Insabi, con el engaño de que iba a mantenerse el Seguro Popular. Hoy tras el fracaso, propone IMSS Bienestar. El Seguro Social está actualmente sin medicinas, deteriorado y sin citas. La 71 y la 16 requieren una renovación, dijo. Se comprometió a regresar a esta casa editora para exponer a detalle otros puntos de su plataforma política.

También respondió a algunos señalamientos que han hecho sus contrincantes, como es el caso del Metrobús, que reconoció le hubiera gustado terminar pero debido a la pandemia se retrasó y no duda que se culminará en el gobierno de Manolo Jiménez.

Finalmente desafió a quien lo acusa de enriquecimiento y dijo "los invito a caminar como yo, voy a los mismos tacos, al beis, al fútbol, no tengo nada que esconder, al contrario".