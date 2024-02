El occiso y el difunto

En español se da el feliz fenómeno llamado sinonimia, algo que nos ayuda a expresar nuestro pensar, sentir, actuar, etc. de manera más rica.

Los sinónimos son dos o más palabras con el mismo significado, aunque la mayoría de las veces se dan matices que alejan un poquito a una palabra de otra. Por ejemplo, decimos que terminar y concluir son sinónimos, pero aunque indicamos que un lápiz termina en punta, nunca aceptamos que el mismo instrumento de escritura concluya así, o sea, sabemos que es incorrecto decir que el lápiz concluye en punta.

Por tanto nos damos cuenta de que hay sinónimos perfectos -que significan exactamente lo mismo- y en una proposición se puede utilizar cualquiera de ellos sin que cambie el significado.

Pero hay otros (como terminar y concluir) que no se pueden utilizar indistintamente por el cariz que tiene cada uno. Ese es el caso de los no tan perfectos sinónimos difunto y occiso. Su significado es similar, pero no exactamente igual.

La palabra difunto proviene del vocablo latino defunctus, que significa el que ha pagado una deuda. En este caso, tal vez se trate de haber pagado ya todas las deudas con la vida, pues una vez terminada ésta, solamente pagará con lo que le quedaba antes de morir, si es que le alcanza.

El difunto es quien ha entregado la vida, y la palabra no expresa las circunstancias de este fatal hecho. Simplemente nos dice que ya no está vivo, a secas.

Por su parte, la palabra muerto sí nos dice que se trata de alguien que se murió por causas naturales. Esto se puede inferir porque en lengua latina el verbo morior carece de voz activa, y en español pasa a ser muy frecuentemente un verbo pronominal (morirse), es un verbo intransitivo, lo que nos hace pensar que al muerto nadie lo mató, sino que está así a causa de una enfermedad, lo que es un hecho inmanente (que permanece en el mismo sujeto).

En cambio, la palabra occiso, además de indicar que alguien está muerto, nos dice que no simplemente se murió, sino que lo mataron, lo asesinaron o lo ejecutaron, porque matar es verbo transitivo. Es decir, no murió por causas naturales, sino por acción de otro.

Esto es así porque la palabra proviene de occisus, participio pasivo del verbo latino occidere, que significa matar. Entonces el occiso es alguien a quien le han provocado la muerte, aunque no tuviera ninguna enfermedad. Esto significa que la muerte le vino por causas externas, no internas como padecimientos corporales no curados. Por eso en los juzgados penales se habla de occiso y no de simple difunto, cuando se trata de un homicidio.

Los sinónimos nos ayudan a expresar con más precisión las situaciones cotidianas, jurídicas, literarias y de todo tipo. Así, podemos usar el mejor sinónimo para referirnos a un fenómeno de manera técnica, por ejemplo, podemos usar con más propiedad la palabra finado para decir que alguien se murió, sin entrar en detalles sobre la causa de su estado mortuorio.

Hay conceptos que tienen más de dos sinónimos en nuestra lengua, lo cual nos permite hablar con precisión o con riqueza, según sean las intenciones de quien se expresa.

Sobre lo aquí escrito, recuerdo que en mi lejana infancia alguna vez estaba visitando a mis primos en el poblado La Tehua, en La Laguna de Durango, cuando llegó un circo. Alegres, ufanos y expectantes fuimos a la función, y en ella uno de los payasos conjugó el verbo morir de la siguiente manera: yo muero / tú estiras la pata / él entrega el equipo / nosotros colgamos los tenis / vosotros os quedáis difuntos / ellos se petatean.

Ingenioso el modo de utilizar la sinonimia, aunque se utilicen locuciones populares, o a veces hasta populacheras.

Lo cierto es que en español podemos referirnos al mismo fenómeno con varias palabras, lo que da más riqueza o más exactitud a nuestras expresiones orales o escritas.