'El monólogo da una reflexión diferente', Pablo Edén Tejada del INBAL

Se interesó por el teatro desde los 18 años. Es originario de Tijuana, pero reside en Ciudad de México. Artista escénico y comunicólogo, Pablo Edén Tejeda encabeza actualmente la subdirección de enlace con los estados de la Coordinación Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), y estuvo en Torreón para inaugurar el Festival de Monólogos A Una Sola Voz e impartir una plática a la comunidad teatral de La Laguna.

“Lo que busca la Coordinación Nacional de Teatro es hacer este acercamiento son los esfuerzos que hay a lo largo del país para hacer teatro, lograr trabajar en conjunto con las instituciones de los estados y poder lograr esta interacción y vinculación, pero también con las comunidades, las audiencias, los públicos, llamarlos y tratar ofrecer una muestra con diversidad”.

El diálogo gestado a las 17:00 horas en un hotel de la ciudad, sirvió para compartir a los asistentes las convocatorias vigentes en materia escénica del INBAL: Jóvenes a la Muestra, la cual convoca a jóvenes entre 18 y 29 para que puedan participar y vivir la experiencia de la Muestra Nacional de Teatro (que se realizará en noviembre de 2024, en La Paz, Baja California); la convocatoria de programación del Centro Cultural del Bosque, pues existe la oportunidad de realizar desde una residencia hasta una temporada de funciones en Ciudad de México (con gastos y producción cubiertos); y EFITEATRO, estímulo fiscal que puede ayudar para estrenar alguna producción, ir de gira por el país o realizar una curaduría en algún espacio independiente por un monto de hasta 2.1 millones de pesos.

También se habló de Teatro A Una Sola Voz y cómo los interesados podía enviar sus monólogos para participar en la siguiente convocatoria en 2024. Cabe recordar que en este año, el festival recibió 186 propuestas provenientes de las 32 entidades del país. De ellos, 30 pasaron el primer filtro, pero se eligieron 14 para la selección final, las cuales se dividen en dos circuitos de ocho obras cada uno.

El festival recorre 25 ciudades en 19 estados, después de Torreón se trasladará a Monterrey.

Pablo Edén Tejeda indicó que, al tratarse se una sola persona en escena, los monólogos tienen sus propias dificultades, no sólo arriba del escenario, sino también con el público.

“Si no conectas con una sola persona en escena, ya la obra no pudo conectar, la historia pasó y no se logró esa empatía o esa relación. Pero creemos que este año, con todo lo que recibimos, puede haber mucha resonancia que es uno por uno: al no haber más personas en escena, se vuelve una interacción entre el actor o la actriz y el público; le cuenta la historia de forma directa. Te da una oportunidad, una reflexión diferente”.

La visita de Pablo Edén Tejeda y la inauguración del Festival de Monólogos Teatro A Una Sola Voz se dio en un momento donde los artistas coahuilenses se mantienen en incertidumbre ante la ausencia de la convocatoria para la Muestra Estatal de Teatro (MET) 2024.

“En norte ha marcado desde los años ochenta las diferentes teatralidades en el país. Hay una presencia del norte, totalmente. En particular, en Coahuila hay muchos esfuerzos. En todas las convocatorias están presentas las compañías, tanto de Saltillo como de Torreón. Me parece que es una comunidad teatral muy activa”.