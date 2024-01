El Medio Oriente podría incendiarse

El conflictoen el Medio Oriente sigue prolongándoseluego de los ataques terroristas de Hamas, lalarga y devastadora campaña de bombardeos inmisericordes, la incursión militar terrestre de Israel en la franja de Gaza, y los choquesy actos represivos en Cisjordania. Tres meses después, la guerra sigue reverberando en toda la región.Los últimos acontecimientos hacen evidente que el un conflicto está expandiéndose. La escaladapersistey podría desembocar en una confrontación directa y abierta de Israel con Irán y sus satélites, en la que Estados Unidos y algunos países árabes,junto con los principales actores regionales y no estatalespodríanterminar porinvolucrarse o verse arrastrados, sin subordinación algunaya pesar de sus intentos por evitarlo.

Aunado a los devastadores ataques en Gaza han proseguido las incursiones aéreas, las operaciones encubiertas, las provocaciones en el sur del Líbano, los ataques en el noreste de Siriae Iraq,los cuales ya han alcanzado Beirut, Damasco, el territorio iraní y el mar Rojo. En los ataques se han utilizado cohetes,misiles balísticos antitanques y antibuques, drones, al igual que aviones, helicópteros y barcos.Hahabido intercambios de fuego cruzado, asaltos y secuestrosde navíos de carga en esa estrecha vía marítima por la que cruza el 30% del comercio mundial. Hay temorescrecientesde que los distintos frentes de guerra confluyan y desemboquen en un conflicto mayor. Todas las piezas del tablero geopolítico están comprometidas. Una falla,una provocaciónoun error, podríanresultar funestos.

El gobierno de Israel no ha conseguido sus objetivos: eliminar por completo el liderazgo de Hamás, nulificar su infraestructura y capacidades ofensivas yconseguir la liberación de los rehenes. Tampoco ha logradocambiar las variables de la ecuación dela causa palestinapor la guerra y ganarse a la opinión pública mundial. Crece en la sociedad israelí la sensación de fiasco, frustracióny reclamo a su gobierno.En una época demencial como esta,algunos en posiciones de liderazgo, empezando por Netanyahu,podrían estar considerandoextremar los peligros,arriesgar elmomento presente y llevar el conflicto a otro nivel,habiéndose erosionadoy agotado internamente las capacidades de contención y conducción de las alianzas estratégicas y los acuerdos políticos. Muchos tomadores de decisiones se venobligados a mantener el curso seguido, sin voltear a ver, como si pudieran desentenderse detanta brutalidad.Según Naciones Unidas más de la mitad de la población palestina desplazada en Gaza, un millón de personas,pasa hambre. La indispensable ayuda internacional sigue siendo insuficiente y extremadamente difícil de repartir.

El apoyo y la ayuda militar incondicional del gobierno de los Estados Unidos a Israel estáaislando a la administración Biden, -en pleno año electoral-, dentro y fuera del país. Washington continúa rehusandoaceptar un cese al fuego en Gaza a pesar del clamor de la comunidad internacional. La administración demócrata acaba de hacer uso de su autoridad en seguridad nacional, en casos de emergencia,para evadir la necesidad de autorización del Congreso y enviar más municiones de artillería a Israel. Un analista alertaba la semana pasadaprecisamente en la capital estadounidense: "Tel Aviv parece estar tomando ventaja de la casi total deferencia de Biden con Netanyahu para hacer lo que los presidentes estadounidenses anteriores previnieron [siempre] a Israel de hacer: arrastrar a EUA a una guerra regional con Irán y sus aliados."

El ex primer ministroisraelí Naftali Bennet escribió en The Wall Street Journal sobre la a posibilidad de una guerra a gran escala contra Irán.Netanyahu insiste,tanto a enemigos como aliados, que la guerra no se detendrá. El martes2, drones israelíes ultimaron en Beirut, a Saleh Al Arouri, al segundo hombre en importancia de Hamás y a dos altos mandos palestinos, en un presunto ataque"quirúrgico" que ha reavivado los temores de que el Líbano,con Hezboládecidiendo,se vea implicado en el conflicto ampliado;milicias remanentes del Estado Islámico se atribuyeron las dos mortíferas explosiones suicidas del miércoles 3 en Kerman, al sur de Irán,las cuales causaron cientos de muertos y heridos;el Pentágono confirmóel jueves 4 haber matado en Bagdad,"en legítima defensa",mediante un ataque con drones,a dos líderesmilitares de Hash Al Shaabi, organización de exparamilitares cercanos aIrán,que es parte de las fuerzas armadas de Iraq; el viernes 6, decenas de misiles lanzados por Hezboláalcanzaron a destruir parcialmente la base aérea israelí de Merón;el presidente iraní acusó directamente a Israel y a Estados Unidos de intentar extender el conflicto;el Departamento de Estado se limitó a deplorar,en un escueto comunicado, las declaraciones de dos ministros ultraconservadores del gabinete israelí que llamaron a la expulsión total de los palestinos de Gaza y al retorno de colonos israelíes;helicópteros estadounidensesrepelieron un asalto a un portacontenedores del gigante naviero danésMaersk, habiéndose formadouna coalición ad hoc encabezada por Estados Unidos para proteger sus intereses en el mar Rojo, cubrir las operaciones de las empresas navieras y asegurar el tránsito en esaimportantísima arteria del comercio global,a la que Teherán ha despachado dos buques de guerra paraprevenir posibles ataques estadounidenseso británicoscontra los rebeldes hutíes en Yemen.

Al igual que el jefe de la diplomacia europea, el secretario de Estado Blinken acaba de emprender, una nueva gira relámpago a 9 paísesde la regiónpara evitar la propagación o "metástasis" del conflicto. Los servicios de inteligencia del mundo están en alerta máxima.