El llamado de atención de Sheinbaum a Monreal en la mañanera, ¿Qué le dijo? | VIDEO

Este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum manifestó que quienes pertenecen a la 4T "deben ser un ejemplo a la sociedad y no debe haber gobierno rico con pueblo pobre".

Luego de que el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, fuera captado viajando en helicóptero junto al también diputado y líder sindical Pedro Haces.

Sheinbaum afirmó que el ser un ejemplo a la sociedad es la forma en que deben comportarse, "creo que todos debemos de dar un ejemplo", reiteró. La presidenta aclaró brevemente que no es el uso de recursos públicos sino el helicóptero particular que se utilizó para "moverse rápido de un lugar a otro".

Sostuvo que los simpatizantes de la Cuarta Transformación deben ser ejemplo y el uso del helicóptero se tiene que explicar.

Respuesta de Haces

Mientras tanto, el diputado Pedro Haces defendió el uso del helicóptero ante cuestionamientos de reporteros, quienes le señalaron que la presidenta les pidió actuar “con mayor decoro”.

Haces descartó el señalamiento de la mandataria y expresó “eso es otra cosa, lo importante son las leyes y las reformas que estamos haciendo, el helicóptero es una herramienta de trabajo que muchas veces se utiliza… tengo más de 25 años haciéndolo y lo voy a seguir haciendo…”

Sostuvo que se trataba de un “asunto de rapidez para atender las cosas que se necesitan” y de forma sarcástica le respondió a una periodista quien le señaló que los viajes en helicóptero cuestan diciendo “hasta respirar cuesta”.

La comunicadora lo cuestionó de nuevo y le expresó que el uso del helicóptero no era congruente con la política de austeridad tras lo que Haces declaró “tengo muchos años haciéndolo, lo voy a seguir haciendo y no tengo porque esconder… malo fuera que me escondiera y que viva México”.

Reacción de Monreal

Más mesurada fue la respuesta de Ricardo Monreal, quien planteó que desde que es gobernador usa el helicóptero y lo sigue haciendo “cuando hay emergencias, urgencias”.

Planteó que el helicóptero no corre a cargo de la Cámara ni el erario, “sino que son vehículos que me hacen el favor de solicitarme y nos acompañe”.

Monreal aclaró que será visto en otras ocasiones usando el helicóptero “lo hago con frecuencia, no me ha gustado ocultarlo, no soy hipócrita”.