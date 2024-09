El legado del caudillo

La pugna por el poder también se libró en los medios de comunicación (televisoras, diarios y radiodifusoras), algunos de ellos emanados del viejo sistema. Los «comentócratas» de derecha e izquierda tomaron partido según sus apegos. El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo uno de sus movimientos típicos para neutralizar a los adversos. Recién iniciado su Gobierno presentó una nómina de 41 periodistas que recibieron 1,080 millones de pesos en el sexenio de Enrique Peña Nieto. La noticia encendió «el debate sobre la perversa relación entre el periodismo y el poder, donde el dinero del Gobierno ha servido de broche para la unión» (El País, 29.05.23).

Jorge Volpi, uno de los críticos más lúcidos y ecuánimes de AMLO, se distingue por juzgar con igual rigor a los poderes fácticos y a los partidos. Mientras una legión de analistas dedicó seis años a descalificar al fundador de Morena, Volpi escribió sobre temas de interés nacional. En el ocaso del sexenio obradorista, el autor de Una novela criminal (ganadora del Premio Alfaguara 2018, año en que AMLO ganó la presidencia) publicó «La cloaca». La columna retrata el momento de México y la herencia del caudillo:

«Un país sin justicia. Un presidente, enloquecido ante sus últimos días en el poder, dispuesto a enfangarse con tal de aplastar a sus enemigos históricos. Una presidenta electa incapaz de atisbar el cerco que le tiene su antecesor. Un partido oficial rendido al culto de su caudillo. Un Poder Judicial corrupto, ineficaz, pasmado ante su inminente destrucción. Una presidenta de la Corte convertida en chivo expiatorio. Una oposición diezmada y ciega ante su merecido desprestigio. Una familia que ha transitado por todos los partidos para proteger sus intereses.

»Un senador que necesita que su padre defienda su pusilanimidad. Un padre dispuesto a la ignominia para salvar a sus hijos de la cárcel. Un líder del Senado que, tras años de asumirse como puro, abraza a quien encarna lo que siempre combatió. Un líder del PAN solo preocupado por rescatarse a sí mismo, azorado ante la más obvia traición. Un líder del PRI que solo aspira a mantenerse indefinidamente en el cargo. Un amedrantado senador de MC que se presenta como hijo fiel. Y, en fin, una clase política entregada, sin distinciones de partido, a la mentira y la simulación».

Volpi no aparece en la lista de periodistas e intelectuales destapada por López Obrador, pero tampoco ha escapado de la inquina presidencial por la relevancia de su pluma y la solidez de sus tesis. AMLO «se ha adueñado al fin de todos los órganos del Estado (…), la reforma judicial -sentencia- no mejora en medida alguna nuestro desvencijado sistema de justicia; no se preocupa ni de las fiscalías ni de las policías, instaura la elección popular de los jueces (…), amenazados por un tribunal inquisitorial (…)».

Director del Centro de Estudios Mexicanos (CEM) en España de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Volpi concluye «La cloaca» con una advertencia: «En su infinita soberbia, López Obrador ha cometido sin embargo el mayor error de cualquier soberano, enfrentando a partir de ahora a su hija adoptiva con su hijo biológico. (…) Lo que presenciaremos a partir de ahora, en un régimen donde la 4T ya no cuenta con ninguna oposición, será una guerra intestina de proporciones épicas: la batalla descarnada y salvaje, en medio de desmentidos e hipócritas llamados a la unidad, entre Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Beltrán».