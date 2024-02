El argentino Bruno Amione llega a Santos Laguna

Este jueves 1 de febrero el Club Santos Laguna hizo oficial la integración del argentino Bruno Amione.

Con 22 años de edad y 1.86 de estatura, Amione se desempeña como defensa central o lateral izquierdo.

El nacido en Calchaquí, Argentina realizó su proceso formativo con el conjunto pampero de Belgrano, llegando al Primer Equipo en 2019.

En 2020 arribó al Hellas Verona de Italia, cuadro con el que vio actividad en la Serie A y la Copa Italia. Posteriormente vio acción con los conjuntos de Reggina y Sampdoria, regresando a la escuadra de Verona para la presente temporada.

Además, ha sido internacional por su país desde la categoría Sub 15 hasta Sub 23, destacando en su palmarés el Campeonato Sudamericano Sub 15 2017 y el Campeonato Sudamericano Sub 17 2019.

Desde redes sociales, el Club Santos le da la bienvenida a su nuevo integrante para esta temporada 2024.