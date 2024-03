El impacto de la distribución tardía de Libros de Texto

Desde el inicio, el Estado de Coahuila rechazó los materiales propuestos por el gobierno federal y decidió invertir 72 millones 854 mil 172.53 pesos en la impresión de cuadernillos alternos. Actualmente está obligado a entregar los libros que la SEP comenzó a distribuir desde agosto del año pasado, los cuales también representaron un gasto millonario. Ante este escenario, ¿cuáles son los efectos académicos, éticos, emocionales, económicos y hasta ambientales de ésta, primero, negación, y luego, entrega desfasada?

¿Cuándo y por qué se entregaron los primeros libros de texto gratuitos en México? La historia narra que durante su sexenio, Adolfo López Mateos trató de asegurar que todos los niños y niñas tuvieran derecho a la educación, según lo plasmado en la Constitución de 1917.

Fue Jaime Torres Bodet, al frente de la Secretaría de Educación Pública (SEP), quien ejecutó la idea de editar los primeros libros de texto gratuitos para combatir las desigualdades que presentaba el sistema educativo del país, y, sobre todo, atacar el analfabetismo de aquellos años.

El 21 de mayo de 1959 se lanzó la convocatoria a los escritores y pedagogos mexicanos para participar en la redacción de los materiales y finalmente el 16 de enero de 1960, once meses después de la fundación de la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), el mismo Torres Bodet entregó en la localidad de El Saucillo, San Luis Potosí, los primeros ejemplares que fueron distribuidos en las más de 33 mil primarias en todo el país.

Desde su primera aparición, los libros de texto gratuitos se han renovado un total de 12 veces. Existen ediciones publicadas en 1960, 1962, 1972, 1982, 1988, 1993, 2008, 2011, 2014, 2018, 2019 y una última en 2023, bajo el sello de la nombrada Nueva Escuela Mexicana (NEM).

Aunque la mayoría de las ediciones pasaron desapercibidas, o al menos no generaron reacciones mediáticas, la de NEM, que se comenzó a distribuir en las escuelas de todo el país desde agosto del 2023, fue y sigue siendo foco de numerosas críticas por diversos sectores sociales, desde la oposición política del país, hasta de miembros del sector educativo, organizaciones civiles e incluso la Iglesia.

¿Por qué? Que porque los libros se realizaron sin consulta popular, que porque no se hicieron pruebas piloto, que porque contienen errores tipográficos y conceptuales, que porque las temáticas sobre, por ejemplo, la diversidad sexual no son adecuadas para los infantes de México, pero sobre todo, según algunos detractores, que porque los textos buscan "adoctrinar" a los niños con ideas asociadas al "comunismo y socialismo" con contenido afín a la ideología del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Aun así, en el arranque del ciclo escolar 2023-2024, la titular de la SEP, Leticia Ramírez Amaya, anunció que 95.6 millones de libros de texto gratuito ya habían sido entregados en 26 de los 32 estados del país.

Ante la polémica de los libros de texto, al menos seis estados en un inicio, frenaron su distribución.

COAHUILA Y SU RECHAZO A LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS

El 16 de agosto del 2023, el Gobierno del Estado de Coahuila presentó una controversia constitucional en contra del Poder Ejecutivo Federal, donde reclamaba la elaboración, edición, impresión y distribución de los libros de texto gratuitos, ante la incertidumbre que se generó en la opinión pública sobre el contenido de los mismos.

Fue así que a pocos días de iniciar el ciclo escolar 2023-2024, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictaminó suspender los materiales de educación en Coahuila.

Para contrarrestar la ausencia de ese material educativo, el 31 de agosto del 2023 el Secretario de Educación en Coahuila, Francisco Saracho, anunció que adquirirían otros libros para los alumnos de las primarias y secundarias del estado. Este diario informó que la colección nombrada Coahuila Educa sería respaldada por cuatro casas editoriales: Trillas, Santillana, SM y Castillo.

Asimismo, según información otorgada por transparencia, la acción anterior representó una inversión de 72 millones 854 mil 172.53 pesos, que se traduce a 1 millón 222 mil 702 libros que fueron entregados a partir del 26 del septiembre del año pasado en primarias y secundarias de todo el Estado.

En su momento el Movimiento Magisterial de Coahuila criticó la inyección de ese recurso en Coahuila Educa, debido a que algunos representantes señalaron que había necesidades más urgentes que atender en las escuelas.

Por otro lado, también se puede hablar de un impacto ambiental. Por ejemplo, Jordy Panyella Carbonell, editor y socio corporativista de Pol·len Edicions, en Cataluña, España, en una participación que tuvo dentro del marco de Feria Internacional del Libro Universitario de la Universidad Veracruzana en mayo del 2023, informó que la industria editorial es una de las que más impacto ambiental genera y no es consciente de ello. Tan sólo, reiteró, el 49.4 por ciento del impacto ambiental está definido por el papel, mientras que el 16.4 por ciento se debe a la distribución.

Aunque las primarias y secundarias coahuilenses ya trabajaban con los libros alternos, a mediados de febrero de este año, los amparos presentados ante la SCJN por Coahuila, así como por algunos particulares para frenar la entrega de los nuevos libros de texto gratuitos fueron desechados en su totalidad por lo que, se puntualizó, el estado debía cumplir con la distribución del material de la Nueva Escuela Mexicana para lo que resta del presente ciclo escolar.

Para el 28 de agosto del 2023, la nueva familia de libros de texto gratuitos ya había sido entregada en la mayoría de los estados de México, y apenas, después de casi siete meses se comenzaron a repartir en las aulas de Coahuila.

Para saber cómo iba la distribución de esos materiales en La Laguna, se buscó obtener información a través de Flor Rentería, coordinadora de Servicios Educativos Región Laguna del Estado, quien señaló, al cierre de edición de este reportaje (15 de marzo), que aún no contaba con la información actualizada. El dato que aportó fue que aproximadamente habían recibido un millón de libros de la Nueva Escuela Mexicana.

Ante el panorama anterior, saltan preguntas como ¿cuál será la repercusión académica de incorporar un nuevo material educativo a mitad del ciclo escolar?, ¿a qué retos se enfrentan los docentes coahuilenses de contar con dos versiones de libros para diseñar una propuesta de enseñanza?, que, según expertos, se trata de materiales muy distintos entre sí, uno que se enfoca más a la metodología de proyectos y otro que funciona más como una guía.

LA CARGAS IDEOLÓGICAS QUE SE CUELAN EN LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS

Salvador Rodarte Barrón, maestro del Instituto de Estudios Superiores de Educación Normal General Lázaro Cárdenas del Río, identifica el uso tardío de los libros de texto gratuitos en Coahuila como una cuestión meramente política. Para el también doctor en Educación, el escenario es claro: Coahuila se rehusó, lo más que pudo, a incorporar los libros de texto simplemente porque estos fueron elaborados por el gobierno de oposición.

En ese sentido, Salvador Rodarte opinó que "todos los libros de texto en la historia de nuestro país han tenido cargas ideológicas muy fuertes. La historia no la han enseñado de acuerdo a lo que dictaba el gobierno en el poder. Por ejemplo, a mí me enseñaron que Porfirio Díaz era un traidor a la patria, luego que fue un gran estadista y un promotor del desarrollo. Después me dijeron que hizo una hegemonía total, entonces, la historia se cuenta a lo que el gobierno quiere dar a conocer".

Recordó que una función de la educación es perpetuar al estado en el poder. "Que eso duele, sí, que cala, bastante, también. Pero la educación es un instrumento ideológico, político, que determina valores, normas e intereses. Y cada gobierno le va metiendo de su cosecha y en el gobierno de Coahuila se generó una propuesta (Coahuila Educa) que tiene tintes, un poco, de ir en contra del gobierno actual".

