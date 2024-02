'El hecho de que no entramos en sus indicadores, no quiere decir que no seamos transparentes' responde alcalde de Matamoros a CCI

Los organismos tienen su particular punto de vista de calificación sobre el trabajo que se desarrolla y el hecho de que nosotros, según ellos no entremos en sus indicadores de transparencia, no quiere decir que nosotros seamos objeto de un municipio poco transparente”, respondió el alcalde de Matamoros, Miguel Ángel Ramírez López, sobre el resultado del análisis que recientemente publicó Regidor MX y que realiza el Consejo Cívico de las Instituciones (CCI).

De acuerdo a la evaluación que hacen los distintos organismos, la Administración Municipal de Matamoros, evade la normativa de transparencia, lo que se evidencia en la falta de datos en su portal, el que no se transmitan las sesiones de Cabildo, que no haya números disponibles para el contacto de los servidores públicos con la ciudadanía, tampoco se responden solicitudes de información.

El edil declaró que, sin el afán de generar una polémica, el CCI tiene su particular punto de vista de calificación sobre el trabajo con que se desarrolla y "el hecho de que nosotros según ellos no entremos en sus indicadores de transparencia no quiere decir que sea un municipio poco transparente".

“Yo nada más le quiero decir al organismo que si Torreón, San Pedro o Madero cuentan con una contraloría cien por ciento ciudadana que les revisen sus ingresos y sus egresos, a ver si un municipio de La Laguna de Coahuila o de Durango tienen ciudadanos que les revisen sus contratos y sus procesos de licitación de obra, quiénes de los municipios que él evalúa y que dice que son muy transparentes, tienen también derecho y acceso a la información de las auditorías que se dan por los diferentes organismos que estamos obligados por ley”

El edil agregó que, sin el afán de generar polémica, lo que se evalúa en Regidor MX, eso es un simple indicador y que no está de acuerdo con lo que se dice, ya que en los indicadores que él tiene, a través del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICA), posiciona a Matamoros dentro del ranking de los cinco municipios más transparentes con 98 puntos de calificación.

“El Icai que es un organismo descentralizado y en el cual nosotros tenemos una normativa y también los ciudadanos tienen el derecho de solicitar desde cuánto papel de baño se utiliza, hasta los recursos y los procedimientos contables y un sin número de cosas y yo creo que son criterios diferentes”

Dijo que, el hecho de que se transmiten o no las sesiones de Cabildo eso no lo hace más menos transparente, ya que se cuenta con la Gaceta Oficial en donde se publican todas las actas de Cabildo o la página web y el no hacer públicas las reuniones del Cabildo obedece a u acuerdo de la mayoría de los regidores y síndicos para no repetir lo que se hacía la pasada administración en donde algunos de los integrantes, principalmente las mujeres eran objeto de violencia y se trataban otros asuntos menos los de interés para la ciudadanía.