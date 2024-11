El futbol nuestro de cada día

La semana que recién concluyó tuvo acción local e internacional en el futbol mexicano, la selección tuvo actividad en la Liga de Naciones de Concacaf y se jugó el play-in en la Liga MX.

El tricolor azteca jugó el partido de vuelta de la serie contra Honduras en cuartos de final, llegó a este encuentro con desventaja de dos por cero por su desastre de juego en la ida, y también con muchas dudas en cuanto a poder revertir las cosas.

Por fortuna, en la vuelta vimos una cara muy diferente de la selección mexica, tanto en el banquillo como en la cancha.

Javier Aguirre fue congruente con la alineación y con el parado táctico, se olvidó de improvisar con jugadores fuera de su posición normal; y los jugadores pusieron seriedad, con su mejor esfuerzo y futbol en la cancha, dándole vuelta a la tortilla con una goleada que pudo ser mayor.

En el juego de vuelta se dejó bien clara la superioridad del futbol mexicano, no solo sobre el catracho, sino en la zona, pero que se había venido perdiendo por malas decisiones técnicas y actuaciones displicentes, además de mala gestión administrativa.

Seguramente todavía estamos lejos de selecciones de primer nivel, pero en Concacaftenemos que ser primeros, pues yo insisto en que, independientemente del técnico y hasta de los jugadores convocados, la superioridad azteca en el área es inobjetable, siempre y cuando se actúe con la seriedad y el compromiso de demostrarlo en cada partido que se juegue y contra quien se juegue.

La camiseta no juega, son directivos, cuerpo técnico y jugadores los que deben darle forma a las actuaciones del Tri.

No se puede culpar a toda la afición hondureña, pero es un hecho claro que muchísimos fanáticos catrachos sí estuvieron lanzando objetos a los jugadores aztecas, en una actitud más que hostil y que no debe darse en ningún lugar del mundo, porque la violencia no debe tener cabida en este futbol nuestro de cada día.

A media semana se finiquitó la primera parte del play-in. América avanzó a la liguilla tras empatar con Tijuana y ganar en penales, sin embargo, los canes fronterizos metieron en serios predicamentos a las aves capitalinas, pues siempre estuvieron adelante en el marcador, pero sufrieron una expulsión y los capitalinos les empataron en la prórroga.

Atlas despachó a Chivas al más puro estilo rojinegro, tras estar perdiendo, empataron a unos minutos del final, y cuando parecía que llegaban los penales para decidir el encuentro se encontraron con un penal medio discutido que les dio la victoria y vida para enfrentar a xolos por el pase a la liguilla.

El domingo Tijuana recibió al Atlas en la frontera, pareció que a los rojinegros se les acabó el gas contra Chivas, porque fueron fácilmente despachados por los Xolos, quienes al conseguir un gol tempranero acabaron con el poco combustible de los Zorros y los terminaron goleando.

Los cuartos de final los disputarán Cruz Azul-Tijuana; TolucaAmérica; Tigres-San Luis y Pumas-Rayados.

Finalmente, Santos se decantó por Fernando Ortiz como su nuevo directos técnico, me parece una decisión acertada.

El “Tano” dejó buena imagen en la comarca como jugador, y como técnico hizo buenas cosas con América y Rayados, es buen técnico, pero no es milagroso.

La directiva debe cobijarlo con buenos elementos, porque lo que hoy hay en el equipo de la comarca es un montón de jugadores de escasa calidad y talento; es hora de abrir la cartera, para que Santos sea de nuevo protagonista en este futbol nuestro de cada día.