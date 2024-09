El futbol nuestro de cada día

Contra todos los pronósticos, Santos Laguna derrotó al Toluca por dos goles contra cero y le quitó lo invicto, los choriceros llegaban como sublíderes a este juego y como lógicos favoritos para la victoria.

Pero, a pesar de dominar el primer tiempo del cotejo, en el que los diablos tuvieron la mayor posesión del balón e impusieron condiciones, generando varias llegadas de peligro, su falta de puntería y las intervenciones de Acevedo, contuvieron todos los embates los rojos.

Y en pleno dominio mexiquense, Santos encontró un rápido y bien armado contragolpe, que culminó con un excelente servicio de Sordo a la llegada de Villalba, cerrando la pinza para abrir el marcador y adelantar a Santos.

No parecía que para la segunda mitad cambiaran las cosas, era solo cuestión de tiempo para que Toluca emparejara los cartones y le diera vuelta al partido, pero no sucedió así, Ambriz reordenó a su equipo redoblando la atención en zona defensiva y buscando contragolpear con rapidez pero sin precipitación, para no perder la pelota en zona peligrosa y terminar sus jugadas. Así, Toluca mantenía la iniciativa, pero con menos claridad; y las contras de Santos eran cada vez más peligrosas, y, además, con la virtud de que los laguneros terminaban sus jugadas, lo que les daba oportunidad de reagruparse atrás después de cada contraataque.

Santos mostraba muy buena capacidad de armar contragolpes con mucho peligro, los laguneros estaban más cerca de su segunda anotación que los diablos de empatar el partido, y vino una gran jugada de Aldo López, que recibe un pase de Santamaría y desde su sector defensivo, como lateral derecho, se quita a dos hombres, cerrando hacia el centro del campo, y antes de cruzar la media cancha lanza un gran pase a Emanuel Echeverría, quemando al “Charal” Orrantia, para que el “Cheve” defina como crack ante la salida de Volpi; ¡un golazo sin duda! Lo demás fue mantener la misma tónica por Santos, estando a punto de concretar la goleada en un par de ocasiones.

El triunfo, es importante y debe traer confianza al plantel santista, pues se consigue contra un rival muy fuerte, al que finalmente se pudo maniatar, sufriendo en la primera mitad del juego, pero yendo de menos a más, hasta no solo equilibrar el encuentro, sino terminar manejándolo sin mayores contratiempos. Ha sido la mejor exhibición de Santos desde la goleada que le propinó a Cruz Azul en marzo pasado, en el Apertura 2024.

Después de esta victoria, es obvio pensar que el cuadro santista puede dar más de lo que había exhibido hasta antes de este partido, pero no se deben echar las campanas al vuelo, una golondrina no hace verano, la clave es lograr una regularidad y constancia que permita mantener un estándar de juego que facilite repetir actuaciones como ésta.

De que se puede se puede, lo importante es que no sea flor de un día, y en eso debe trabajar Nacho Ambriz, para darle validez al proyecto de la directiva santista, de apostar por su fuerzas básicas e inversiones modestas, para armar un equipo con posibilidades; y que además nos tape la boca a los que pensamos que un proyecto así caminará con dificultades en este futbol nuestro de cada día.